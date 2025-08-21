Fukushima | Dois robôs medem radiação na central nuclear

Técnicos da central nuclear japonesa de Fukushima, destruída por um tsunami em 2011, enviaram robôs telecomandados para medir radiação e ajudar a decidir método de retirada de detritos radioactivos.

Um porta-voz da empresa gestora da central, Tokyo Electric Power Company Holdings (Tepco), disse na terça-feira que tinham sido usados dois robôs para medir o nível de radiação na central, no nordeste do Japão. Os resultados desta operação vão ser usados para ajudar a decidir “o método de recuperação dos detritos”, indicou a Tepco, em comunicado.

“Spot” e “Packbot” estão equipados para medir a radioatividade e “Spot”, que se assemelha a um cão, tem uma câmara. Este estudo deve prolongar-se por um mês, noticiaram a televisão pública NHK e outros meios de comunicação social japoneses.

Devido aos níveis de radiação perigosamente elevados, a extração do combustível fundido e outros detritos da central é considerado o desafio mais difícil do projecto de desmantelamento das instalações, cuja conclusão está prevista para 2051.

Cerca de 880 toneladas de materiais radioactivos continuam no interior da central Fukushima Daichii, onde três dos seis reactores existentes entraram em fusão, na sequência do sismo de magnitude 9 e do tsunami em 21 de Março de 2011, num dos piores acidentes nucleares da História.

A operadora tinha já recolhido amostras minúsculas de materiais radioactivos, enviadas para análise, em duas ocasiões no âmbito de um projecto-piloto, mas nunca realizou extrações de grande escala. No mês passado, a Tepco anunciou que a imensa operação de extração de detritos tinha sido adiada até pelo menos 2037. Antes, o objectivo era começar no início de 2030.

A Tepco considerou serem necessário 12 a 15 anos de preparação antes de iniciar a remoção em grande escala dos detritos de combustível derretido no reactor três da central nuclear. Em Julho, o diretor de desativação da operadora, Akira Ono, disse que a Tepco planeia manter a meta de 2051 para a conclusão do desmantelamento da central.