ZAPE | Samuel Tong defende continuidade da feira

O presidente do Instituto de Gestão de Macau, Samuel Tong, defende a continuidade da feira “ZAPE com Sabores”, tendo elogiado a eficácia com que o evento foi organizado. Segundo o jornal Ou Mun, o académico defende também que o Governo deve corrigir as falhas que possam ter sido registadas nesta primeira edição da feira e melhorar a organização.

Para Samuel Tong, a “ZAPE com Sabores” mostrou o efeito positivo na transformação, a título experimental, da economia comunitária dessa zona, uma vez que nos dois primeiros dias do evento registaram-se 25 mil visitantes. Porém, Samuel Tong destacou que alguns comerciantes, nomeadamente farmácias, casas de penhores ou lojas de roupa talvez não tenham beneficiado com o evento, pelo que defende que o Executivo deve pensar em medidas para resolver este problema no futuro.

Além disso, o académico defende que o espaço da feira deve ser alargado com ligação à Praça Flor de Lótus, ao Museu do Grande Prémio e ao Jardim Comendador Ho Yin, porque nesta primeira edição a feira apenas se realizou junto às ruas de Cantão e de Xangai.