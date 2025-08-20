Economia | Banco Popular mantém taxa de referência dos juros nos 3%

O Banco Popular da China (BPC, banco central) anunciou ontem que manterá a taxa de juro de referência em 3 por cento, pelo quarto mês consecutivo, atendendo assim às expectativas dos analistas, que não esperavam alterações.

Na actualização mensal divulgada no portal oficial na internet, a instituição indicou que a taxa de referência para créditos (LPR, em inglês) a um ano se manterá no nível mencionado por, pelo menos, mais um mês.

O indicador, estabelecido como referência para as taxas de juro em 2019, serve para fixar o preço dos novos créditos – geralmente para empresas – e dos créditos com juros variáveis, pendentes de reembolso.

O cálculo é feito a partir das contribuições para os preços de uma série de bancos – que inclui pequenos credores que tendem a ter custos de financiamento mais elevados e maior exposição ao mal-parado – e tem como objectivo reduzir os custos do endividamento e apoiar a “economia real”. O banco central também indicou ontem que a LPR a 5 anos ou mais – referência para empréstimos hipotecários – continuará em 3,5 por cento, também em linha com as previsões dos especialistas.

A última redução das taxas na China data de maio último, quando a instituição realizou um corte de 10 pontos base: para a LPR a um ano, de 3,1 por cento para 3 por cento, e para a de 5 anos ou mais, de 3,6 por cento para 3,5 por cento.

A decisão era esperada pelos analistas, em face à conjuntura para a segunda economia do mundo, que pode decidir cortes adicionais ao longo do resto do ano.

Além da incerteza causada pelas disputas comerciais com os Estados Unidos, a baixa procura nacional e internacional, aliada aos riscos de deflação, estímulos insuficientes, uma crise imobiliária prolongada ou falta de confiança dos consumidores e sector privado são algumas das causas apontadas pelos analistas para explicar uma recuperação menos brilhante do que o esperado da economia chinesa, após os anos de “covid zero”.