Tempestade | Sinal 3 já está içado

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) içaram esta noite (domingo) o sinal 3 de tempestade tropical devido à aproximação de uma depressão tropical formada na parte central do Mar do Sul da China e que tem vindo a deslocar-se para noroeste, aproximando-se da ilha de Hainão.

O sinal 3 de tempestade foi içado devido “às características da depressão tropical, ocorrência de fortes ventos periféricos associados a uma monção e à influência combinada de uma crista de alta pressão”.

É baixa a possibilidade de ser içado o sinal 8 de tempestade, mas prevê-se que ocorram chuvas intensas e trovoadas hoje e amanhã. Os SMG alertam ainda para a ocorrência de inundações nas zonas baixas “devido à precipitação intensa de curta duração”.