“Memória de Macau” | FM aceita imagens antigas até final do ano

O website cultural e histórico “Memória de Macau”, criado pela Fundação Macau, faz seis anos de existência e a pensar nessa efeméride está a ser pedido ao público a doação de imagens antigas de Macau. Assim, e até ao dia 31 de Dezembro deste ano, decorre o “Programa de Partilha de Imagens ‘Minh Memória de Macau'”, visando “incentivar os residentes a capturar momentos preciosos da vida, instantes subtis e comoventes, integrando as suas experiências pessoais na memória coletiva da cidade, tornando-se, assim, parte importante da memória cultural de Macau”.

O referido programa está aberto a todos os residentes de Macau interessados, sejam fotógrafos profissionais ou amadores. O conteúdo das imagens submetidas deve ser referente a Macau, podendo incluir paisagens urbanas, arte e cultura, costumes populares, desenvolvimento histórico, entre outros, sem restrições quanto a local ou data de captura.

A FM diz que, com este projecto, “espera incentivar mais residentes a prestar atenção a detalhes à sua volta, a explorar e partilhar momentos e memórias históricos da vida, transformando histórias individuais num arquivo comum de Macau e a alcançar o objetivo de participação colectiva”.

Este ano serão seleccionadas até um máximo de 250 imagens, sendo que cada uma será premiada com a atribuição de 300 patacas. Para participar basta o registo no website “Memória de Macau”, podendo cada pessoa enviar até um máximo de 50 imagens.

“Memória de Macau” é uma grande base de dados históricos e culturais criada pela Fundação Macau, onde são partilhadas, regularmente, informações sobre a história e a cultura de Macau através de plataformas sociais.