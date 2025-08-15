IC | Filha de músico cazaque faz doação de materiais de Xian Xinghai

O Instituto Cultural (IC) formalizou esta quarta-feira a recepção da doação de materiais históricos de Xian Xinghai feita por Baldyrgan Baikadamova, filha do músico cazaque Bakhytzhan Baikadamov. Estes materiais, que ficam agora à guarda do Museu Memorial de Xian Xinghai, em Macau, foram deixados no Cazaquistão, incluindo-se documentos, partituras e fotografias.

Segundo o IC, esta doação, bem como os próprios materiais, “são uma testemunha da amizade que transcendeu o tempo e o espaço entre a China e o Cazaquistão, enriquecendo o acervo do Museu Memorial de Xian Xinghai e os recursos da educação patriótica de Macau”.

Xian Xinghai nasceu em Macau a 13 de Junho de 1905 e é aclamado como o “músico do povo”. As suas obras mais famosas incluem “Cantata do Rio Amarelo”, “A Marcha do Exército e do Povo” e “Cantata da Produção”. Nos anos 40 do século XX, Xian Xinghai ficou retido na União Soviética devido à guerra e foi acolhido pela família do músico Bakhytzhan Baikadamov em Almaty, no Cazaquistão, com quem estabeleceu uma profunda amizade.

Durante esse período, compôs obras musicais famosas como “Sinfonia da Libertação Popular”, “A Guerra Santa”, “Man Jiang Hong” e ainda “Sinfonia Amangeldy”. O Museu Memorial de Xian Xinghai foi inaugurado em Macau em 2019 a fim de “homenagear as suas grandes realizações musicais, honrar a sua contribuição para o país e divulgar a sua vida marcada por lutas e sacrifício pela nação”.