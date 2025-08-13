Paradise Lost

O apolíneo mês de Agosto não é o tempo certo para se levar na bagagem um livro desta dimensão, que a noção de paraíso pode não coincidir com milhares de linhas de versos organizados em doze livros, que o tempo apela a ele, ao paraíso, mas convém salvaguardar outras componentes mais. Esta cisão entre paraísos, aliás, foi sentida por múltiplos autores levando a grandes teorias, discussões, interpretações e debates, naquilo que viria a ser conhecido por crítica miltoniana já no século XX, que a primeira versão da obra, essa fora publicada em 1667. Por tudo isto haverá ainda e sempre gente que se afoite e homens que se arrojem.

O estilo épico não deve desmorecer quem se quer adentrar pela folhagem deste paraíso, o verso em branco de que está munido é uma espécie de verso livre que tem que ver com a complexidade sintática das descrições que requerem grande flexibilidade numa rede consecutiva entre o clássico e o bíblico. Há muitos acrósticos, o que torna o poema uma iniciação àquilo que viria a ser mais tarde a poesia visual. Duas colunas estão aqui delineadas: Lúcifer, Adão e Eva, depois as guerras angélicas e os arcanjos numa batalha de três dias em que banidos os rebeldes, Deus cria o Mundo. A história prossegue num intrincado desfile acerca do livre arbítrio, que deslizando na queda, Lúcifer acaba próximo e transformado em face das duas criaturas que Deus criou para um desígnio diferente do que vem a acontecer.

Os problemas no paraíso não são muitas vezes de carácter factual, mas quase sempre, simbólico, se entre a rede das bênçãos existir aquele que vai trair o movimento harmónico para o qual qualquer paraíso é criado, o olho de Deus que tudo vê, toma foro de justiça e se distância. William Blake afirmou: «a razão que levou Milton a escrever acorrentado quando o fez sobre os Anjos e Deus, e em liberdade quando escreveu sobre Demónios e Inferno, é porque era um verdadeiro poeta e fazia parte do partido do Diabo sem saber.”

O romantismo inglês viu isto em Milton. Giovanni Papini não teria sido mais loquaz.

No quente paraíso do Verão este não será desmerecedor de uma paragem menos rotineira, e poder-se-á ainda pensar que paraísos há muitos mas não tantos como o que aqui se menciona. Milton ficou cego e ditou o seu poema, o que já de si nos diz muito acerca da actividade de escriba, aqui, onde há sempre salvação para os derrotados. Nós iremos ler o Livro IV como lemos o Canto IX dos Lusíadas, que é nele que nos aparecem Adão e Eva, mas um anjo mau escapa do abismo para transformar os amantes em futuros mártires – e ainda Gabriel o mais comovente anjo dos céus- ele aparece sempre para salvar amantes, anunciar gestações, unir as tribos abraâmicas. Ele aparece. [ Ao sono embalam-nos Rouxinóis, e nos dois nus chovem rosas do tecto em flor que a alva repõe. Dorme par feliz…768]

A primeira tradução em português é em 1789, outras mais se lhe seguiriam num espaço público reduzido como são afinal os paraísos.