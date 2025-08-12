Hong Kong | Ordenada liquidação da promotora imobiliária China South City

Uma juíza de Hong Kong ordenou ontem a liquidação da promotora China South City, a maior por activos a enfrentar este processo desde a decisão contra a Evergrande, em Janeiro de 2024, noticiou ontem a agência Bloomberg.

A magistrada decidiu a favor do credor Citicorp, fiduciário das obrigações da promotora emitidas em dólares, depois de a China South City não ter conseguido reunir apoio suficiente entre os seus credores, após meses de negociações para um plano de reestruturação. No final do último exercício, o passivo do grupo ascendia a 60.900 milhões de dólares de Hong Kong.

Várias promotoras chinesas, como Evergrande ou Country Garden, entraram em incumprimento desde o início da crise imobiliária na China, em 2021, e enfrentaram pedidos de liquidação em Hong Kong, cujos tribunais já decidiram contra pelo menos em seis casos.

A decisão contra a Evergrande deu início a um longo e incerto processo, devido às dúvidas sobre o seu reconhecimento na China continental, onde se encontram a maioria dos activos, já que o sistema judicial de Hong Kong é distinto do chinês, ao abrigo do estatuto de semi-autonomia do território.

A situação financeira de muitas imobiliárias chinesas agravou-se depois de Pequim anunciar, em Agosto de 2020, restrições ao acesso a financiamento bancário para promotoras com níveis elevados de dívida, entre as quais a Evergrande, cujo passivo rondava 330.000 milhões de dólares.

Face à conjuntura, o Governo chinês anunciou pacotes de apoio e os bancos estatais abriram linhas de crédito de milhares de milhões de dólares a várias promotoras. A conclusão das habitações vendidas em planta tornou-se prioridade, devido às implicações para a estabilidade social, dado que o sector imobiliário é um dos principais canais de investimento das famílias chinesas.