Country Garden | Construtora suspende cotação na Bolsa de Hong Kong

A construtora chinesa Country Garden suspendeu ontem a sua cotação na Bolsa de Valores de Hong Kong, algo que já tinha sido antecipado pela empresa na semana passada, quando anunciou que não conseguiria apresentar atempadamente os seus resultados de 2023.

O maior promotor da China entre 2017 e 2022 convocou uma reunião do Conselho de Administração na passada quinta-feira e esperava-se que apresentasse a sua declaração de rendimentos anual, com os analistas a preverem que apresentaria um prejuízo equivalente a cerca de 6,21 mil milhões de dólares. A empresa explicou que as contas atuais “ainda não foram acordadas” com o seu auditor PriceWaterhouseCoopers (PwC).

As regras da Bolsa de Valores de Hong Kong fixam o dia 31 de Março como data limite para a apresentação dos resultados anuais e dão ao operador o poder de pedir a suspensão da cotação das empresas que não os divulguem atempadamente, embora a Country Garden tenha dito que o congelamento da negociação das suas acções “não teria um impacto material nas suas operações”.

Desde 2008, quando a empresa foi cotada pela primeira vez na Bolsa de Valores de Hong Kong, o preço das ações da Country Garden atingiu um pico de 2,35 dólares por acção em Janeiro de 2018, enquanto o seu preço actual caiu para 0,06 dólares por acção.

No final de Fevereiro, um credor da Country Garden apresentou um pedido de liquidação à justiça de Hong Kong, dando início a um processo cuja primeira audiência está marcada para 17 de Maio, embora o promotor tenha garantido que o montante devido ao requerente (cerca de 204 milhões de dólares) é “uma proporção muito pequena” do seu passivo ‘offshore’ e não afectará as suas operações ou negociações de reestruturação.