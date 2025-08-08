Taiwan | Pequim classifica William Lai de “belicista” por exagerar ameaça chinesa

A China acusou ontem o líder de Taiwan, William Lai, de “belicismo” e “separatismo”, por “exagerar a ameaça chinesa” durante um discurso na terça-feira, na abertura do Fórum Ketagalan, dedicado a temas de segurança, em Taipé.

A porta-voz do Gabinete para os Assuntos de Taiwan do Conselho de Estado, Zhu Fenglian, afirmou que Lai “aderiu obstinadamente à posição separatista da independência de Taiwan e à estratégia errada de depender de potências estrangeiras para procurar a independência”.

Zhu acusou o líder taiwanês de “promover a falsa narrativa de democracia contra autoritarismo” e de revelar a sua “verdadeira natureza de sabotador da paz, belicista e provocador”. Segundo a responsável, durante o primeiro ano do seu mandato, Lai impulsionou a “desvinculação e ruptura dos laços através do Estreito [de Taiwan], prejudicando os intercâmbios e interacções”.

“Lai negligenciou a economia e o bem-estar da ilha, traindo sem escrúpulos Taiwan, prejudicando os seus interesses e enfraquecendo a sua economia”, acrescentou. A porta-voz advertiu ainda que “quem persegue a independência de Taiwan e o separatismo acabará inevitavelmente por provocar a sua própria destruição”.

No seu discurso, William Lai afirmou que o orçamento da Defesa de Taiwan representará cerca de 3 por cento do Produto Interno Bruto em 2026, valor semelhante ao deste ano, reiterando o compromisso em manter o “status quo” e garantir a “paz e estabilidade” no Estreito.