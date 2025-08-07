Jiangyou | Protestos exigem sanções severas após agressão a menor

Centenas de pessoas manifestaram-se na cidade chinesa de Jiangyou para exigir punições mais severas a menores envolvidas na agressão a uma colega de 14 anos, num caso filmado e divulgado ‘online’ que gerou indignação generalizada nas redes sociais.

Os protestos incluíram cartazes com a imagem da vítima, de apelido Lai, e cânticos a pedir uma “investigação justa”. Vídeos partilhados na rede social X mostram confrontos com a polícia e detenções pontuais.

A revolta popular intensificou-se após o anúncio, pelas autoridades policiais, de que as agressoras seriam alvo apenas de “medidas administrativas” e enviadas para um centro educativo correccional. A decisão foi tomada doze dias depois de a queixa ter sido apresentada, um intervalo considerado excessivo por muitos internautas.

Antes disso, uma fotografia amplamente partilhada nas redes mostrava familiares de Lai ajoelhados perante um funcionário local, a pedir justiça, o que aumentou ainda mais a pressão social.

A agressão, filmada nas imediações de um estabelecimento de ensino, mostra Lai a ser esbofeteada por pelo menos duas colegas, de apelidos Liu e Peng. Num dos vídeos, uma das agressoras gaba-se de ter estado “mais de dez vezes” numa esquadra sem “nunca ter ficado mais de vinte minutos”.

No mesmo dia da agressão, a 22 de Julho, Lai dirigiu-se com o pai à polícia para apresentar queixa. Após um exame médico preliminar, regressou mais tarde para prestar declarações.

Segundo o jornal local The Paper, entre 24 de Julho e 3 de Agosto, a polícia interrogou todas as testemunhas e solicitou um laudo forense, segundo as normas nacionais de avaliação de danos corporais, que recomendam examinar a vítima entre uma e duas semanas após a estabilização das lesões.

A 3 de Agosto, os médicos descartaram fracturas ocultas e classificaram os ferimentos como ligeiros. No dia seguinte, as autoridades encerraram o caso com a aplicação de sanções administrativas.