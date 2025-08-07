Austrália | Grande Barreira de Coral sofre maior declínio desde que há registo

Grande PlanoAustrália | Grande Barreira de Coral sofre maior declínio desde que há registo Hoje Macau - 7 Ago 2025 A Grande Barreira de Coral, com 2.300 quilómetros de extensão, ao largo do leste australiano, está a sofrer o maior declínio coralino desde que se começou a fazer registos, em 1986, indica um relatório ontem publicado. O Instituto Australiano de Ciências Marinhas, do Governo, documentou a condição de 124 recifes entre Agosto de 2024 e Maio de 2025 para determinar o branqueamento generalizado de corais nas três secções da Grande Barreira. O impacto é maior nas áreas do norte (Cape York a Cooktown), com um declínio de 24,8 por cento em relação aos níveis de 2024, e do sul (Proserpine a Gladstone), com 30,6 por cento, representando estes dois valores “o maior declínio anual na cobertura de coral” em 39 anos. Na região central (Cooktown a Proserpine), o declínio registado é de 13,9 por cento, em comparação com o ano transato. O último episódio de branqueamento no local, declarado Património Mundial da UNESCO, tem uma prevalência “elevada a extrema” nas três áreas, constatam os cientistas no relatório. “Os recifes individuais registaram um declínio de corais de até 70,8 por cento ” perto da ilha Lizard, na zona norte, refere-se no estudo. A morte dos corais, manifestada pelo respectivo branqueamento, é causada pelo impacto do aquecimento das águas – foram registadas temperaturas um a 2,5 graus Celsius acima da média durante o Verão austral de 2025 – associado à crise climática. A Grande Barreira de Coral “experimentou níveis sem precedentes de stress térmico, resultando no branqueamento mais extenso e severo de que há registo até à data”, lê-se ainda no documento, numa referência ao fenómeno que ocorreu em 2024 e continuou durante os primeiros meses deste ano. A agência australiana alerta para o facto de o habitat poder atingir “um ponto de não retorno”, em que o coral não consegue recuperar com rapidez suficiente entre eventos catastróficos.