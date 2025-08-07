Himalaias | Pelo menos cinco mortos e 100 desaparecidos em inundação repentina

Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 100 continuam desaparecidas num aluimento de terras provocado por chuvas torrenciais no estado indiano de Uttarakhand, nos Himalaias, anunciou ontem fonte da equipa de resgate.

O desastre aconteceu cerca das 13:30 de terça-feira na aldeia de Dharali, no distrito de Uttarkashi, quando uma inundação repentina provocou uma grande queda de água das montanhas e devastou a aldeia, arrastando tudo à sua passagem, incluindo dezenas de pessoas. “Cerca de 150 pessoas foram levadas para um local seguro.”

De acordo com as informações disponíveis, quatro pessoas foram encontradas mortas e mais de 100 estão desaparecidas. Ainda aguardamos a confirmação da administração local”, avançou o inspector-geral adjunto da Força de Resposta a Desastres (NDRF) indiana, Mohsen Shahedi, que enviou três equipas para a área afectada.

Horas depois, a agência de notícias estatal Press Trust of India (PTI) noticiou a recuperação de um quinto corpo dos escombros em Dharali, enquanto os esforços de busca e salvamento continuam.

Imagens divulgadas pelas autoridades e pelos meios de comunicação social mostram o rio Kheerganga a transbordar subitamente e a submergir completamente a área, agora coberta por lama espessa e detritos, dificultando a assistência das autoridades.

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, chegou ao local do desastre esta manhã para coordenar a resposta no local.

“Estão em curso grandes esforços de resgate, envolvendo mais de 160 polícias”, disse Dhami, acrescentando que já foram preparados pacotes de alimentos para distribuição e uma equipa médica foi mobilizada para tratar dos feridos. Dharali, um popular destino turístico de verão, permanece agora praticamente isolada depois de várias estradas de acesso terem sido destruídas ou bloqueadas por aluimentos de terra.

Alerta vermelho

As autoridades pediram aos residentes que se mantenham afastados dos rios devido ao risco de novas inundações. Este desastre acontece numa altura em que foi emitido um alerta vermelho pelo instituto meteorológico da Índia devido ao risco de chuvas “extremamente fortes” em várias zonas do estado nos próximos dias.

Uttarakhand, uma região montanhosa e ecologicamente frágil, tem registado chuvas ininterruptas durante a actual estação das monções e numerosos aluimentos de terra e inundações. As chamadas “explosões de nuvens”, fenómenos extremamente localizados que provocam chuvas torrenciais em apenas alguns minutos, são especialmente perigosas em zonas como os Himalaias, onde o solo não consegue absorver a água.