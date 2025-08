ONU | Pedido à Tailândia e Camboja respeito pelo cessar-fogo

As Nações Unidas pediram à Tailândia e o Camboja para respeitarem o cessar-fogo, depois de os dois países do Sudeste Asiático se terem acusado mutuamente de violar o acordo de tréguas.

“Este acordo crucial deve ser totalmente respeitado de boa-fé por ambas as partes, enquanto os diplomatas continuam a abordar as causas do conflito”, afirmou o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk, em comunicado.

Banguecoque e Phnom Penh concordaram com uma trégua, que começou na noite de segunda para terça-feira, após cinco dias de troca de tiros na sua fronteira partilhada de 800 km de comprimento devido a uma disputa territorial. No entanto, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia anunciou que vários soldados tailandeses da província oriental de Sisaket foram atacados “por forças cambojanas” equipadas com “armas de pequeno porte” e granadas. “Isto representa uma flagrante violação do acordo de cessar-fogo”, afirmou o ministério, em comunicado.

O porta-voz do Governo tailandês, Jirayu Huangsab, também relatou confrontos na noite de quarta-feira, afirmando que “o lado tailandês manteve o controlo da situação” e que a situação geral ao longo da fronteira só normalizou às 08h locais (09h em Macau). Por seu lado, um responsável do Ministério da Defesa do Camboja também acusou a Tailândia de violar o cessar-fogo por duas vezes.