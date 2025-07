GP | FIA já definiu como será a Taça do Mundo de F4

O Grande Prémio de Macau recebe a primeira edição da Taça do Mundo de Fórmula 4 da FIA, entre 13 e 16 de Novembro deste ano. A Federação Internacional do Automóvel publicou o regulamento desportivo, que revela alguns detalhes sobre o que será a mais recente Taça do Mundo integrada no programa do 72.º Grande Prémio de Macau

As inscrições para a Corrida de Macau de Fórmula 4 – Taça do Mundo de Fórmula 4 da Federação Internacional do Automóvel (FIA) estão abertas até ao dia 30 de Julho, cabendo à FIA a selecção dos pilotos que irão participar. Os responsáveis da FIA terão feito uma pré-selecção dos melhores pilotos dos campeonatos nacionais de Fórmula 4, encorajando também todos outros os pilotos interessados em contactar directamente a FIA e a fornecer detalhes do seu historial desportivo para serem considerados.

A lista final de vinte pilotos será confirmada através de uma carta oficial de convite, tendo em conta a classificação actual dos pilotos nos respectivos campeonatos. A selecção final só deverá ser tornada pública em meados de Outubro, conforme é tradição na prova do Circuito da Guia.

Numa altura em que, nos bastidores, se fala da possibilidade de a FIA aumentar a idade mínima da Fórmula 4 para 16 anos, o regulamento desportivo estipula que todos os pilotos devem ter, no mínimo, 15 anos de idade, sendo vinculativa a data de aniversário. Um piloto inscrito não poderá ter participado em mais de duas provas de um campeonato com qualquer tipo de monolugar que tenha sido concebido e/ou construído para atingir uma relação peso-potência inferior a 3,0 kg/cv, o que impede a participação nesta corrida de pilotos que tenham disputado temporadas da Fórmula Regional ou Fórmula 3.

O regulamento desportivo não especifica pormenores técnicos, mas em comunicações anteriores, a FIA já havia confirmado que a Mintimes – organizadora do Campeonato Chinês de F4 – será o “Operador Único” da prova, em conjunto com a FFSA (Fédération Française du Sport Automobile), responsável pelo apoio técnico à Taça do Mundo. Na prática, todos os concorrentes utilizarão monolugares Mygale M21-F4, recentemente re-baptizados como Ligier JS F422.

Estes fórmulas, equipados com motores Renault 1.3 litros turbo, serão alugados a equipas do Interior da China e operados por uma única equipa técnica – a mesma que organiza o Campeonato Francês de F4. A Pirelli será o fornecedor exclusivo de pneus, como já acontece no Grande Prémio de Macau de Fórmula Regional e na Taça do Mundo de GT da FIA.

Apesar de o horário oficial do evento ainda não ter sido divulgado, sabe-se que a Taça do Mundo contará com uma corrida de qualificação disputada ao longo de 8 voltas, ou no máximo 60 minutos, muito provavelmente no sábado. A Corrida Principal será realizada no domingo, com 10 voltas ou, igualmente, um máximo de 60 minutos. Antes disso, terá lugar uma sessão de Treinos Livres com a duração de 40 minutos, seguida de uma sessão de Qualificação com a mesma duração.

Patacas e Pontos

Cerca de 350 mil patacas em prémios monetários serão distribuídas pelos concorrentes presentes nesta primeira Taça do Mundo, com o vencedor da Corrida Principal a arrecadar oito mil dólares americanos. Como curiosidade, todos os participantes receberão trezentos dólares de participação – o mesmo valor atribuído à pole-position da corrida de qualificação de sábado e ao piloto que atingir a velocidade de ponta mais elevada durante o evento.

Mais importante do que os prémios monetários, o vencedor da primeira Taça do Mundo de Fórmula 4 da FIA nas ruas de Macau conquistará dois pontos para a Super Licença – pontos esses que podem vir a ser decisivos para aceder ao restrito mundo da Fórmula 1. O vencedor estará também obrigado a marcar presença na Cerimónia de Entrega de Prémios da FIA, que este ano terá lugar a 12 de Dezembro, em Tashkent, no Usbequistão.