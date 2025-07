D’As Entranhas | As descobertas de Maria João Pereira em “My Body”

É amanhã inaugurada mais uma exposição do projecto teatral “D’As Entranhas”, que desta vez traz a Macau imagens de Maria João Pereira tiradas nos anos da pandemia. Em “My Body” observa-se um processo de múltiplas descobertas por parte da mulher fotografada que construiu uma nova relação com o seu corpo depois deste projecto

Os anos de confinamento da covid. Uma mulher fechada em casa. Uma máquina fotográfica e a descoberta do seu próprio corpo. A nova exposição organizada pela companhia teatral “D’As Entranhas”, intitulada “My Body”, traz um conjunto de fotografias tiradas por Maria João Pereira a si própria durante a pandemia. Depois de ter publicado algumas nas redes sociais, surgiu a ideia de fazer este projecto.

A inauguração acontece amanhã na Creative Macau, a partir das 18h30, e traz também uma performance da artista. Esta mostra é constituída por 42 obras registadas entre 2019 e 2024 em câmara de telemóvel, “a partir de múltiplas representaçōes do corpo da autora, no espaço privado da casa”.

Segundo uma nota “D’As Entranhas”, “o conjunto de fotografias agora apresentadas expressa e interroga a memória do tempo presente, misturando ficçāo e realidade, em narrativas imaginadas, através da fotografia”, podendo ser visto até 2 de Agosto.

O lugar do corpo

Ao HM, Maria João Pereira revela que fazer estas fotografias constituiu para si “um pequeno escape” nos anos de confinamento, tendo sido uma espécie de “brincadeira com o corpo”.

“Tenho alguma flexibilidade por causa da minha escola de teatro, dança e acrobática, e tentei fotografar imagens e posições pouco comuns, mais acrobáticas digamos assim, para ter a ideia de movimento, explorar a ideia de estar sozinho e confinamento, de estarmos fechados e podermos brincar com o que temos à mão”, explicou.

Não se tratou apenas de fotografar o corpo, mas sim “criar pequenos cenários e deixar o público explorar tudo através da imaginação, entrando em realidades alternativas”.

Maria João Pereira pertence ao projecto “D’As Entranhas” e esta é a primeira vez que expõe as imagens que tirou nesses anos. “Faço uma retrospectiva de todo este trabalho e da procura da linguagem do corpo. Fui fazendo as imagens aos poucos e nem fazia todos os dias. O que aconteceu é que tinha uma imagem na minha cabeça, olhei para o sítio e tentei reproduzir com o corpo. Quando a ideia chegava tentava fotografar”, contou.

Para Maria João Pereira, este projecto tem muito a ver com “inspiração”, pois “há momentos em que surge e outros não”. “O confinamento levou-me à ideia de brincar com o corpo físico, ajudou-me o facto de ter alguma destreza, e foi algo que também me permitiu brincar. Acabou por me levar à descoberta do corpo fotográfico”, disse.

Imagens harmoniosas

Maria João Pereira confessa que foi fazendo uma “descoberta contínua”. “Não há [nesta exposição], uma imagem que tenha sido criada antes do que aconteceu [pandemia]. É sempre uma procura de coisas que se podem descobrir, coisas em que se podem trabalhar. Tenho mais cinco anos face à idade que tinha quando fiz estas imagens, mas isso não foi impeditivo de olhar o corpo de uma outra forma. É uma busca constante”, disse.

A artista deixa a mensagem de que as imagens que o público vai ver não são de nu integral, muito menos “provocatórias ou vulgares”. “Quando uma pessoa faz este tipo de trabalho tem de estar preparado para o bom e mau. Mas trata-se de imagens harmoniosas, e mesmo aquelas em que tenho roupas, quis encontrar diagonais no espaço e no corpo, pelo que não é apenas um corpo nu”, acrescentou a artista, confessando que antes de “My Body” nem gostava muito de ser fotografada.

“Criei, sem dúvida, uma nova mentalidade sobre o meu corpo. Não fotografava e odiava sê-lo, até ter descoberto que gostava de o fazer. Foi uma descoberta fantástica que me deu muita imaginação, poder criar linhas e diagonais com o corpo. Criei uma nova relação com o meu corpo”, rematou.