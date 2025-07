Turistas | Marca dos 20 milhões atingida um mês antes

Mais de 20 milhões de turistas visitaram Macau desde o início do ano. A marca foi ultrapassada ontem de manhã, 26 dias mais cedo do que em 2024. Até agora, a média diária de entradas este ano tem sido de 106 mil visitantes. Mais de 90 por cento chegam do Interior da China e Hong Kong

Em comparação com 2024, Macau atingiu este ano o marco de 20 milhões de turistas a entrar no território quase um mês mais cedo. Segundo dados divulgados ontem pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), a fasquia dos 20 milhões de turistas que atravessaram a fronteira para Macau foi batida às 11h de ontem, 26 dias mais cedo do que no ano passado.

Feitas as contas, este registo total dá uma média diária de 106 mil turistas. Se a média de turistas que visitam Macau diariamente for somado à população da cidade, os visitantes representam 13,35 por cento das pessoas no território.

Os dados do CPSP mostram ainda que entre os turistas que visitaram Macau desde o início do ano, até ontem ao final da manhã, 90,7 por cento eram oriundos do Interior da China e Hong Kong. Sem surpresa, os visitantes vindos do Interior são a vasta maioria, 71,6 por cento, seguidos dos provenientes de Hong Kong (19,1 por cento), enquanto de Taiwan vieram 2,4 por cento dos visitantes. Os turistas internacionais representaram apenas 6,9 por cento de todas as entradas desde o início do ano.

Em termos de pontos de entrada, o posto fronteiriço das Portas do Cerco continua a ser o mais movimentado, totalizando 41 por cento das entradas de turistas, seguido da fronteira da Ponto Hong Kong-Zhuhai-Macau com 24,1 por cento e Hengqin com 13,5 por cento.

Entre os tempos

Segundo os dados da Direcção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), nos primeiros cinco meses deste ano 16,3 milhões de turistas vieram a Macau, o segundo valor mais elevado de sempre para um arranque de ano, só superado pelo registo entre Janeiro e Maio de 2019 – antes da pandemia de covid-19 -, período em que registou quase 17,2 milhões de visitantes.

Conjugando os dados da DSEC e CPSP, conclui-se que durante o mês de Junho e a primeira semana de Julho, entraram mais cerca de 3,7 milhões de pessoas.

O CPSP acrescentou ontem que espera que o número de turistas aumente durante as férias de Verão. Como tal, reforçou a cooperação com os departamentos de imigração e de inspecção fronteiriça do Interior da China e de Hong Kong para garantir travessias seguras, ordenadas e sem problemas.