Turismo | DST promoveu Macau em Hong Kong no fim-de-semana

A Direcção dos Serviços de Turismo (DST) fez uma acção de promoção em Hong Kong, no sábado e domingo, para atrair turistas da região vizinha. Nos dois dias, foram organizadas duas zonas de exibição com espectáculos de palco e jogos interactivos, no átrio do primeiro andar do centro comercial East Point City que contou com a presença de várias caras conhecidas do entretenimento de Hong Kong.

O evento de abertura foi conduzido pela actriz e apresentadora de televisão e rádio Kitty Yuen, e contou com a participação dos cantores Jeremy Lee e Stanley Yau, membros do grupo MIRROR e artistas de cantopop Windy Zhan. Os atletas de ténis de mesa, Ng Wing Nam e Lee Ho Ching também participaram na apresentação. Os membros da popular banda MIRROR “partilharam sugestões para explorar Macau, destacando pontos fotogénicos imperdíveis e recomendações gastronómicas”.

Além de ter actuado ao vico, Windy Zhan fez uma apresentação sobre “as vibrantes actividades artísticas e culturais de Macau”, enquanto os atletas de ténis de mesa destacaram os “eventos desportivos de classe mundial que Macau acolhe”.

Na campanha, foram também promovidos os recursos turísticos de Hengqin, permitindo que os residentes de Hong Kong conheçam a nova forma de viagem com itinerários “multi-destinos”.