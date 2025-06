Diálogos sobre autismo e deficiência até sexta-feira

Decorre esta semana, e até sexta-feira, uma nova edição do festival “INCLUSION”, que pretende alertar os participantes para as necessidades de pessoas com espectro do autismo, portadoras de deficiência e necessidades educativas especiais.

O evento arrancou segunda-feira com uma série de palestras proferidas por académicos e especialistas, sendo que hoje e amanhã decorre, entre as 12h e as 18h, a competição “Macau Golf Masters”, considerado o “maior torneio de golfe do mundo para pessoas em cenários de neurodiversidade”, que se realiza desde 2017. Esta prova já contou com a participação de 400 atletas com necessidades educativas especiais de 36 países.

Por fim, na sexta-feira o festival “INCLUSION” traz o evento “Let’s Go for Another Movie Together”, no empreendimento Studio City, entre as 15h e as 17h, em que os participantes irão assistir a filmes que recentemente foram sucessos de bilheteira no Studio City, com condições especialmente concebidas para pessoas com autismo e outras “sensibilidades sensoriais”.

Minorias com direitos

O grande objectivo do festival “INCLUSION” é ajudar a compreender espectros de comportamento como o autismo ou vários tipos de deficiência ou de doença mental, a fim de melhor incluir estas minorias na sociedade. O evento é organizado pela Associação de Beneficência dos Leitores da Revista Macau Business, em parceria com diversas entidades locais, e inclui a realização de um concurso internacional no campo das artes intitulado “Creating Something Out of Nothing” [Criando Algo do Nada], que já vai na sua décima edição.

José Carlos Matias, jornalista, vice-presidente da associação e director da revista Macau Business, afirmou, citado por uma nota oficial, que sente “orgulho” por “poderem criar plataformas que dão voz à criatividade e destacam os talentos extraordinários de indivíduos neurodiversos”.