Aceites submissões para 2º Festival de Curtas-Metragens

O Instituto Cultural (IC) e o Galaxy Entertainment Group (GEG) aceitam submissões de filmes de residentes para a realização do “2.º Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau do Galaxy Entertainment Group”, nomeadamente para a categoria “Curtas de Macau”.

Segundo um comunicado de imprensa, pretende-se, com esta iniciativa, “incentivar talentos da produção cinematográfica local, construir uma base de curtas-metragens locais e expandir as oportunidades de intercâmbio e colaboração internacional”.

As submissões devem ser feitas até ao dia 21 de Julho, sendo que os vencedores do “Prémio de Macau” e “Prémio de Menção Especial do Júri” podem receber um troféu e um prémio monetário de até 45.000 patacas.

A segunda edição deste festival decorre em Setembro nos Cinemas Galaxy, no Auditório Galaxy do Centro Internacional de Convenções e no Andaz Hotel no Galaxy Macau, bem como na Cinemateca Paixão.

Irá apresentar-se “um amplo programa de eventos, incluindo uma cerimónia de abertura e projecções, a secção ‘Director em Destaque’ e palestras dadas por especialistas, sessões de cinema, workshops temáticos, um fórum da indústria, bem como uma cerimónia de encerramento e entrega de prémios e um evento de passadeira vermelha”.

Por partes

O festival inclui um total de cinco categorias, sendo que, além das “Curtas de Macau”, o público poderá ver filmes integrados nas secções “Novas Vozes do Horizonte”, “Diretor em Destaque”, “Visão da Ásia Oriental” e “Sessões Especiais”. A mesma nota dá conta que foram convidados “cineastas experientes” para integrar o júri. No caso das “Curtas de Macau”, a escolha será feita pelo Comité Consultivo Internacional do “GEG Festival Internacional de Curtas-Metragens de Macau”.

O regulamento do evento e os formulários de inscrição podem ser descarregados na página electrónica do Instituto Cultural ou das Indústrias Culturais e Criativas de Macau. Os candidatos podem entregar o formulário de inscrição, devidamente preenchido, juntamente com os materiais necessários, pessoalmente, no Edifício do Instituto Cultural.