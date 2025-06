América Latina | Pequim exige que EUA deixem de interferir nos assuntos internos

A China exigiu ontem aos Estados Unidos que deixem “de interferir nos assuntos internos de outros países”, após a embaixada norte-americana no Panamá anunciar que vai substituir 13 equipamentos de telecomunicações da empresa chinesa Huawei naquele país.

“O Governo dos Estados Unidos tem há muito tempo conduzido vigilância e ciberataques na América Latina e Caraíbas, o que teve um impacto negativo no hemisfério ocidental e gerou insegurança nos países do continente americano”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês Guo Jiakun, em conferência de imprensa.

Guo salientou que “a China sempre apoiou os países da América Latina e Caraíbas, incluindo o Panamá, defende a independência e opõe-se à hegemonia, intimidação e ingerência externa”. “Pequim nunca procurou esferas de influência, nem se envolveu em competições geopolíticas, nem coagiu outros países a tomarem partido”, afirmou, acrescentando que a América Latina “não é o quintal de ninguém”.

O porta-voz pediu ainda a Washington para “deixar de politizar os assuntos económicos, comerciais e tecnológicos, de interferir nos assuntos internos de outros países e de minar a sua soberania e independência”.

As declarações do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China surgem depois de o presidente do Panamá, José Raúl Mulino, ter exigido na semana passada aos Estados Unidos “respeito” e que se abstenham de arrastar o país para o “conflito geopolítico” entre Washington e Pequim.

A reação do chefe de Estado panamiano seguiu-se ao anúncio feito pela embaixada norte-americana no Panamá, que declarou que o Governo liderado por Donald Trump substituirá, “por tecnologia norte-americana segura”, 13 equipamentos da Huawei no âmbito de uma campanha para “contrariar a influência maligna da China” na região.