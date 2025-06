Acidente | Busca por vítimas após explosão em fábrica de fogos-de-artifício

Uma explosão abalou ontem uma fábrica de fogos-de-artifício na cidade de Changde, na província central chinesa de Hunan, anunciaram as autoridades locais, indicando que o número de eventuais vítimas ainda está a ser verificado.

O incidente ocorreu pelas 08:23, na fábrica Shanzhou, localizada na aldeia homónima, no concelho de Linli, segundo o jornal local The Paper. Equipas de emergência, bombeiros, pessoal médico e forças de segurança deslocaram-se de imediato para o local, onde prosseguem os trabalhos de resgate.

De acordo com o Gabinete de Gestão de Emergências local, “o número de vítimas ainda está em processo de verificação”, enquanto decorre a investigação para apurar as causas do acidente. As autoridades referiram que estão a ser tomadas “medidas de resposta de forma ordenada”. Nas redes sociais chinesas foram divulgados vídeos que mostram uma densa coluna de fumo a sair da fábrica, ilustrando a dimensão da explosão.

Os fogos-de-artifício e os foguetes são muito populares no país asiático em diversas celebrações, embora as autoridades locais tenham tentado limitar o seu uso nos últimos anos, para reduzir a poluição e os riscos de segurança.