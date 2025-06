Obras | Rede de drenagem altera circulação

Várias vias do território estarão encerradas ao trânsito devido aos trabalhos de desobstrução da rede de drenagem, a cargo do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM).

Assim, haverá alterações de circulação entre quinta e sexta-feira em zonas como a Travessa do Bem-Estar, Rua de Brás da Rosa ou Avenida do Almirante Lacerda, entre outras. Entre sábado e segunda-feira, a circulação será reduzida em zonas como a Travessa dos Vendilhões, Rua de Nossa Senhora do Amparo e Travessa da Caldeira, entre outras. O encerramento ao trânsito será faseado, funcionando de madrugada entre as 1h30 e 5h30.

Patane | Trânsito condicionado na Avenida Marginal

A empreitada de construção da passagem superior para peões na Avenida Marginal do Patane, que arrancou há cerca de um ano, irá obrigar ao condicionamento do trânsito, por fases, entre amanhã e 9 de Agosto, de acordo com um comunicado conjunto divulgado ontem pelas direcções de serviços de Obras Públicas e para os Assuntos de Tráfego.

Entre amanhã e domingo, o troço da Avenida Marginal do Patane junto a Van Sion Son Chun terá o trânsito condicionado e, a partir da próxima semana até ao fim do mês será a vez do cruzamento entre a Rua Sul do Patane e a Avenida Marginal do Patane. As obras vão prosseguir, afectando várias secções das vias da zona, até 9 de Agosto. As autoridades indicaram que a empreitada estará concluída em Setembro.