Vistos | Pequim anuncia que vai continuar a alargar isenção

A China afirmou ontem que vai continuar a alargar a sua política de isenção de vistos a mais países, destacando a recente inclusão, pela primeira vez, de países da América Latina, incluindo o Brasil.

“Vamos continuar a optimizar as nossas políticas de entrada, a alargar o número de países isentos de vistos e a convidar mais amigos internacionais a experimentar os produtos, serviços e ofertas de consumo de qualidade da China”, afirmou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Lin Jian, em conferência de imprensa.

Desde 01 de Junho, os cidadãos do Brasil, Argentina, Chile, Peru e Uruguai podem entrar na China sem visto até 30 dias, no âmbito de uma iniciativa-piloto anunciada durante a última cimeira China – Comunidade dos Estados Latino-Americanos e das Caraíbas (CELAC).

Com a entrada em vigor, a 09 de Junho, da isenção de visto para os cidadãos da Arábia Saudita, Omã, Kuwait e Barém, o número de países com acesso à China com isenção de visto aumentará para 43. A política abrange também Portugal desde o ano passado.

Abrir ao mundo

Esta expansão reflecte o compromisso de Pequim com uma “abertura de alto nível” e com a construção de uma “economia mundial aberta”, disse Lin. O porta-voz sublinhou que as medidas de facilitação da entrada “já estão a produzir resultados concretos”: no primeiro trimestre de 2025, mais de nove milhões de estrangeiros entraram na China, um aumento de mais de 40 por cento, em relação ao mesmo período do ano passado.

Além disso, mais de 18.000 novas empresas com investimento estrangeiro foram criadas na China entre Janeiro e Abril, um aumento homólogo de 12,1 por cento, de acordo com dados oficiais citados por Lin.

Pequim acredita que estas políticas ajudarão a impulsionar o turismo, a reforçar os laços com os países parceiros e a projectar uma imagem moderna e acessível da China, após anos de restrições fronteiriças devido à pandemia da covid-19.