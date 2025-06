Fronteiras | Mais de 390 mil visitaram Macau no fim-de-semana

No passado fim-de-semana prolongado, devido ao feriado do Dia do Barco Dragão, entraram em Macau 390.442 visitantes, de acordo com dados divulgados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), total que representou um aumento de quase 14 por cento face ao mesmo período do ano passado.

Entre os dias 31 de Maio e 2 de Junho, o posto fronteiriço das Portas do Cerco voltou a ser o local de entrada de mais pessoas, com 45,5 por cento das travessias de Zhuhai para Macau, o equivalente a 177.765 turistas.

Nos três dias do fim-de-semana, quase 75 mil turistas chegaram à RAEM através da fronteira da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau e 62.366 entraram pelo posto fronteiriço de Hengqin. No somatório de todos os postos fronteiriços, ao longo dos três dias, o CPSP contou mais de 2.05 milhões de travessias, entre entradas e saídas.

As autoridades contabilizaram o maior número de travessias de turistas para Macau no sábado e domingo, com ambos os dias a superarem a fasquia das 151 mil entradas, com o sábado a aproximar-se das 152 mil. A segunda-feira, foi o dia do fim-de-semana prolongado em que entraram mais turistas em Macau, 86.847 no total.