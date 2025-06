FRC apresenta hoje documentário “METAMÓRṖHOSIS

É hoje apresentado na Fundação Rui Cunha (FRC), a partir das 18h30, o filme-documentário “METAMÓRṖHOSIS”, realizado por António Luís Moreira, um projecto de 2024 que pela primeira vez é exibido em Macau. O evento insere-se no cartaz das comemorações “Junho, Mês de Portugal na RAEM”, a propósito da chegada do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas.

De acordo com a sinopse do documentário, citada numa nota da FRC, “METAMÓRṖHOSIS” é “um documentário instigante que explora a transformação das comunidades rurais através das mudanças sociais e ambientais”, sendo que “o filme acompanha as histórias de três aldeãs cujas vidas reflectem as mutações sociais mais vastas da modernidade, no cenário das ‘Aldeias de Xisto, em Portugal'”.

Além disso, acrescenta-se na mesma sinopse que “no decurso da história é dado a conhecer um homem que nunca abandonou a terra onde nasceu”. “Vendo as aldeias condenadas ao despovoamento, lutou com visão e tenacidade pela emancipação colectiva das aldeias através da recuperação das tradições culturais que se desvaneciam”, pode ler-se ainda na descrição.

Normas desconstruídas

“METAMÓRṖHOSIS” foca-se “na desconstrução das normas sociais convencionais, destacando como as identidades pessoais e colectivas evoluem no meio de realidades mutáveis”, além de oferecer “uma análise convincente da vida rural, da memória e das tensões entre tradição e modernidade”.

Este filme-documentário esteve presente em algumas competições, nacionais e internacionais, tendo sido vencedor no Luleå International Filme Festival – Suécia 2024 (Melhor Documentário de Longa-Metragem e Melhor 1ª Obra Documental), o Filmzen International Competition de Chicago – EUA 2024-2025 (Melhor Documentário e Melhor Realizador Emergente), o virtual Best Hollywood Day Short Film Festival 2025 (Melhor Filme Documentário), e o Portugal Indie Film Festival de Cascais 2025 (Melhor Documentário).

O filme foi também nomeado para o Barcelona Indie Awards – Espanha 2025, foi semi-finalista no 12.º ARFF Barcelona International Film Festival – Espanha 2025, e finalista no Dallas Independent Film Festival – EUA. A película é falada em Português, com legendas em Inglês. A duração é de 79 minutos.