O “Relatório da Riqueza Global para 2024” da UBS destaca que os suíços são o povo mais rico do mundo, com um activo médio de 709. 600 US dólares. Em segundo lugar, vêm os luxemburgueses, com um activo médio de 607.500 dólares. Os Hong Kongers estão em terceiro lugar, com um activo médio de 582.000 US dólares, equivalentes a cerca de 4.54 milhões de dólares de Hong Kong.

A “Riqueza” inclui os rendimentos pessoais e outros activos depois de deduzidas as dívidas, também designada por “valor líquido”.

O relatório também assinala que a percentagem de milionários em Hong Kong é de cerca de 10 por cento, ou seja, em cada dez residentes adultos de Hong Kong um é milionário. O relatório prevê que Hong Kong em 2028 venha a ter 17,3 por cento de milionários.

No “Ranking das Regiões Mais Ricas do Mundo em 2024”, outro relatório publicado pela revista financeira “Forbes”, o Luxemburgo surge em primeiro lugar com um PIB de 143.740 US dólares, Macau ocupa o segundo lugar com um PIB de a 134.140 US dólares e Hong Kong classifica-se em 15.º lugar com um PIB de 75.130 US dólares.

Dois relatórios financeiros diferentes mostram a situação financeira de Hong Kong e de Macau e existem vários pontos que vale a pena salientar:

Primeiro, os milionários de Hong Kong representam cerca de 10 por cento da população e o PIB de Macau surge como o segundo mais alto do mundo. Estes dados indicam a pujança das duas regiões administrativas e as suas impressionantes conquistas sob o princípio “um país, dois sistemas”.

Segundo, Macau apresenta um PIB per capita de 134.140 USD. Como todos sabemos, a principal fonte de receitas de Macau provém do jogo e este número reflecte a contribuição do sector para a economia da cidade.

O sector do jogo traz rendimentos consideráveis para Macau, mas também comporta perigos escondidos. Embora a pandemia já tenha terminado, a economia não recuperou totalmente e as receitas do jogo diminuíram, o que afecta inevitavelmente a subsistência das pessoas. A economia de Macau dever ser diversificada moderadamente e a sua dependência do sector do jogo deve diminuir de forma a melhorar a vida de todos.

Terceiro, o PIB per capita de Hong Kong é de 75.130 USD. Ao contrário de Macau, Hong Kong não tem indústrias que gerem grandes receitas. Se Hong Kong quiser melhorar a sua classificação, tem de criar indústrias que tragam mais receitas para a cidade.

Quarto, os activos médios dos milionários de Hong Kong são de cerca de 582.000 USD. É sabido que os activos mais valiosos de Hong Kong estão relacionados com o imobiliário. Se os activos de um milionário incluírem uma casa, mas se essa casa for a sua habitação, então essa propriedade representa apenas um valor facial. Se a casa for vendida, recebe muito dinheiro, mas precisa de comprar outra casa para viver. Por conseguinte, o efeito financeiro deste tipo de activos é limitado.

A riqueza traz segurança e é motivo de orgulho para todos. Ambos os relatórios financeiros demonstram a estabilidade financeira das duas regiões administrativas especiais. No entanto, como a economia ainda não recuperou totalmente depois da pandemia, as pessoas devem ter mais cuidado na gestão das suas finanças e dar o seu melhor para desfrutar do prazer que a riqueza traz.

Consultor Jurídico da Associação para a Promoção do Jazz em Macau

Professor Associado da Faculdade de Ciências de Gestão da Universidade Politécnica de Macau