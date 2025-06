10 de Junho | Cláudia Falcão apresenta primeira incursão nas artes plásticas

É já esta quinta-feira que se apresenta ao público mais uma exposição integrante do cartaz oficial do 10 de Junho – Dia de Camões, Portugal e Comunidades Portuguesas. “Pequenos Mundos em Estado Sólido”, uma exposição apresentada na Livraria Portuguesa, revela laivos de portugalidade naquela que é a primeira incursão de Cláudia Falcão, especialista em conservação e restauro, nas artes plásticas

A Livraria Portuguesa acolhe amanhã uma nova exposição. Trata-se de “Pequenos Mundos em Estado Sólido”, da autoria de Cláudia Falcão, especialista em conservação e restauro que pela primeira vez se estreia com um projecto na área das artes plásticas. A mostra pode ser vista até ao dia 28 de Junho e está integrada no cartaz oficial das comemorações do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas.

Segundo o catálogo da exposição, “Pequenos Mundos em Estado Sólido” aparece ao público como uma “viagem por memórias e narrativas visuais em estado sólido, imagens cristalizadas em pequenos mundos, mundos que resultam do que nos rodeia, mundos que levamos dentro, mundos que construímos, mundos que partilhamos”.

Assim, serão exibidas “fotografias-objecto, em que a imagem surge influenciada pela morfologia da pedra, a sua cor, texturas e imperfeições”, com referências à calçada portuguesa, que se tornou “emblemática” no território e que é “um dos símbolos mais reconhecidos de Portugal”.

“Se o muito grande na arte convida a uma experiência imersiva, o muito pequeno exige aproximação e um olhar atento à descoberta do que se esconde no detalhe. Em ambos os casos, há uma partilha da visão do artista e, em simultâneo, somos convidados a mergulhar no nosso próprio universo interior, que é singular”, descreve-se ainda no mesmo catálogo.

Imagens na calçada

Esta mostra nasce do Projecto Sølid, descrito como “a primeira aventura de Cláudia Falcão no lado criativo das artes plásticas depois de muitos anos do outro lado da arte, como conservadora-restauradora”.

Trata-se de um “projecto que espelha as suas experiências, o seu olhar e a sua sensibilidade estética, e tem naturalmente subjacente a preocupação com a preservação, não só do património artístico e cultural, mas também das memórias visuais, de cariz mais pessoal, que recolhe”.

Na Livraria Portuguesa, o público pode ver obras cuja base é a fotografia e um suporte feito com pedras da calçada, em calcário branco. “Neste suporte, a fotografia surge subtilmente transformada pela própria forma, textura e cor da pedra usada e cada peça torna-se única”, é descrito.

O projecto Sølid é “inteiramente dedicado a Macau” e “nasceu da vontade de celebrar a diversidade cultural desta cidade tão especial e os laços que a unem a Portugal”. “Numa cidade que não dorme, como Macau, numa cidade que muda tão rapidamente, cristalizar um momento numa pedra acaba por ser um acto simbólico de honrar a memória do instante e captar o tempo que passa voraz”, lê-se ainda no mesmo catálogo.

Ao HM, Claúdia Falcão adiantou ainda que Macau a “fascina tanto pelo que tem de familiar como pelo que tem de diferente”. “Enquanto artista portuguesa, o meu olhar vai ser sempre um olhar que tem esse filtro de Portugalidade, um filtro que é sentimento e é cultura, isso faz e fará sempre parte da minha identidade, da minha forma de ver e sentir o mundo e de me expressar e creio que isso será muito notório nesta exposição”, adiantou.

“Apesar de estarmos do outro lado do mundo, ainda encontramos bocadinhos de Portugal em Macau, diariamente, nomeadamente em alguns elementos e marcos arquitectónicos, como por exemplo a calçada, que sendo tão portuguesa, é já também parte da identidade de Macau. Nesta exposição em particular, tendo em conta o contexto da comemoração do 10 de Junho, Portugal e Macau surgem através de seis séries de imagens que celebram esse laço forte entre dois mundos, mas também as suas diferenças e singularidades”, rematou.