10 de Junho | Inaugurada hoje nova exposição de marionetas

A Casa Garden, sede da Fundação Oriente em Macau, acolhe a partir de hoje mais uma exposição de marionetas de matriz portuguesa com curadoria de Elisa Vilaça, artista há muito radicada em Macau e ligada à Casa de Portugal em Macau. “Objectos com Alma: Marionetas Portuguesas” está integrada no cartaz oficial das celebrações do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas

Elisa Vilaça faz a curadoria de uma nova exposição de marionetas com um cunho português que é hoje inaugurada. Trata-se de “Objectos com Alma: Marionetas Portuguesas”, acolhida pela Casa Garden, sede da Fundação Oriente (FO) em Macau, a partir das 18h30. A mostra integra-se no cartaz oficial das comemorações do 10 de Junho – Dia de Portugal, Camões e das Comunidades Portuguesas.

Segundo um comunicado da FO, “a exposição destaca a rica tradição das marionetas em Portugal, apresentando uma selecção de peças que reflectem a diversidade cultural e técnica desta arte única”. O público é, assim, convidado a “explorar o fascinante universo das marionetas e a participar nesta celebração da criatividade e da cultura portuguesa”.

Elisa Vilaça é, desde há muitos anos, um dos rostos locais ligados a projectos de marionetas, incluindo exposições e peças de teatro, tendo defendido, inclusivamente, a criação de um Museu da Marioneta na RAEM. Chegou a ser apresentado um projecto concreto sobre este museu em 2010, mas, entretanto, a iniciativa não avançou.

A também directora da Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal em Macau referiu que “há uma colecção de quase 1.000 bonecos que merece ser divulgada e mostrada ao público, até porque a China tem grandes tradições nesta área”, segundo o Jornal Tribuna de Macau.

Nascida no Porto, formada em Ciências da Educação e com um grande currículo ligado a esta área, Elisa Vilaça vive em Macau desde 1982, tendo estudado três anos em Macau em áreas como a gravura, joalharia e escultura. Elisa Vilaça tem realizado várias exposições não apenas no território, mas também na China continental, Brasil e Portugal.

Uma das últimas exposições que integrou, a nível local, foi a mostra “Século XXI – Exposição Colectiva do 21º Aniversário” da Creative Macau, que decorreu no ano passado.

Aprender a fazer

Além da exposição propriamente dita, serão realizados durante este mês diversos workshops em que os participantes terão a oportunidade de aprender a fazer marionetas e outro tipo de trabalhos artesanais.

Decorre, no dia 8, o workshop para aprender a fazer “Bonecos de ‘Esconde, esconde'”, destinado a crianças dos cinco aos nove anos e que decorre na Casa Garden das 10h30 às 12h30. Por sua vez, no dia 14 de Junho acontece a sessão “Criar e construir marionetas que fazem rir”, no mesmo horário, mas desta vez para crianças um pouco mais velhas, dos 10 aos 14 anos.

No dia 21 de Junho tem lugar o workshop “Cordéis com Vida”, das 10h às 13h e das 15h às 18h, para jovens com idades a partir dos 14 anos.