Instalações marcam presença na “Pop Mart Macao CityWalk”

Acontece na próxima sexta-feira, em vários locais do centro histórico de Macau, a iniciativa “Pop Mart Macao CityWalk”, organizada pela Direcção dos Serviços de Turismo de Macau e a Pop Mart, e que visa uma interacção de instalações de “bonecos-estrela com propriedade intelectual”, que ganharam nomes como “Baby Molly”, “CRYBABY”, “DIMOO” e “LABUBU”. Assim, a ideia é permitir à população e turistas tirar muitas fotografias a estas criações locais, disponibilizando-se uma oferta distinta na área do entretenimento e turismo, destaca a DST, em comunicado.

Esta iniciativa irá decorrer durante as férias de Verão, entre 6 de Junho e 21 de Setembro, num total de 108 dias, oferecendo passeios com bonecos de grandes dimensões. A primeira iniciativa decorre às 14h30 do dia 6 na Zona de Lazer da Rua do Pai Kok, na Taipa, com a apresentação da instalação do boneco “LABUBU” de grande escala, com sete metros de altura. Nos restantes dias, as personagens do “POP MART” vão estar em locais como a Calçada da Igreja de S. Lázaro, Praça de Luís de Camões, Largo de Santo Agostinho e Zona de Lazer da Rua do Pai Kok, na Taipa.

Segundo a DST, “os pontos de destaque para tirar fotografias incluem, além da instalação de ‘LABUBU’, uma instalação de ‘DIMOO’ de quatro metros escondido num edifício do Património Mundial de Macau; uma instalação de ‘Baby Molly’ com um novo estilo, e que é lançada pela primeira vez; e ainda instalações divertidas de ‘CRYBABY’, apresentadas nas zonas comunitárias de Macau”, que prometem “atrair a atenção dos fãs de todo o mundo”.

Base no Senado

A base desta iniciativa, chamada “Pop Station”, será no Edifício Ritz, no Largo do Senado, onde está sediada a DST. Aqui vão acontecer diversas actividades conexas às instalações destes personagens, como uma zona de venda temporária de produtos ou locais para tirar fotografias, nomeadamente uma instalação de grande escala para que as pessoas possam captar imagens do “Mega Space Molly Egg Tart”, com referência ao tradicional pastel de nata. Decorrerão também campanhas de incentivo ao consumo, incluindo a campanha promocional relativa ao “Pop Mart Macao CityWalk”, com divulgação nas redes sociais.