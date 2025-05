Season Lao protagoniza nova mostra na Creative Macau

A Creative Macau inaugura amanhã a “Exposição de Instalações de Season Lao”, onde se “manifesta um diálogo silencioso entre o artista e o mundo natural”. A partir das 20h o público poderá conhecer de perto o trabalho deste artista local, que ficará patente na Creative Macau até ao dia 10 de Junho.

Trabalhando em torno da fotografia e instalação, Season Lao tem um trabalho bastante ligado à espiritualidade e com um certo “espírito de abertura”. Segundo um comunicado da Creative Macau sobre esta nova inauguração, o filósofo francês Romaric Jannel disse que a obra de Season Lao “nasce, em parte, do acaso”.

“O artista não controla tudo e o imprevisível ‘espaço em branco’ desempenha um papel importante na obra. Assim, não existe um significado fixo neste processo, e a mente é deixada aberta ao ‘espaço em branco’ ou ao ‘espaço de emergência’ que surge através do encontro com o espectador e a natureza, reflectindo a essência da co-emergência”, acrescenta Jannel.

Desta forma, “os visitantes são convidados a entrar neste reino de emergência tranquila e a apreciar o profundo ‘vazio’ que o trabalho de Season Lao evoca”, descreve a organização.

Artista em movimento

Nascido em Macau, Season Lao licenciou-se na Universidade Politécnica de Macau. Em 2009, o seu trabalho de fotografia e vídeo “Pátio do Mungo”, sobre a zona antiga da cidade, “atraiu grande atenção e contribuiu para a preservação da arquitectura histórica, incluindo a sua casa ancestral, experiência que marcou o início da sua carreira artística”.

Desde 2010 que Season Lao divide a sua vida entre o Japão, nomeadamente nas cidades de Hokkaido e Quioto, e Macau, concentrando-se na prática artística. As suas obras bidimensionais e instalações misturam a filosofia e a estética das culturas oriental e ocidental. Através do conceito criativo de “vazio natural”, explora a relação sujeito-objecto entre humanos, objectos e natureza, bem como as ideias de exterioridade e interioridade.

Season Lao tem exposto em todo o mundo, nomeadamente no Museu de Artes Asiáticas em Nice, França, com a mostra “Season Lao: An Empty Room Turns White for Enlightenment”, de 2023; ou ainda “A Dialogue between Art and Philosophy on Season Lao’s ’Kyoshitsu Shohaku”, presente este ano na Universidade de Tóquio.

Por sua vez, as suas obras de arte e arquivos fazem parte das colecções de numerosas instituições, incluindo o Museu de Artes Asiáticas de Nice, o Museu Guimet, o Museu Cernuschi, o Museu Metropolitano de Arte, o Museu de Arte de Macau, o Centro Nacional de Arte (Tóquio), Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea (Seul), Fundação Chishima para a Criatividade de Osaka, Fundação Gulbenkian, Universidade de Princeton, Universidade de Michigan, Ritz-Carlton Fukuoka, InterContinental Hotels, Setsu Niseko, AYA Niseko, Nipponia, entre outras.