FRC | Filme e exposição servem de mote para palestra sobre saúde mental

A Fundação Rui Cunha apresenta amanhã, a partir das 14h30, uma palestra sobre saúde mental, evento integrado com a exposição “Facing Light”, inaugurada ontem na galeria da fundação. A iniciativa foi desenvolvida em parceria com a Associação para a Promoção da Saúde Mental da População de Macau

Discutir a saúde mental da população depois de três anos de pandemia é aquilo a que se propõe a Fundação Rui Cunha (FRC) ao acolher, amanhã uma palestra, depois da apresentação e inauguração de um livro e exposição, com o nome “Facing Light”.

O evento, que acontece amanhã às 14h30, é organizado pela Associação para a Promoção da Saúde Mental da População de Macau e visa analisar também “as consequências do primeiro filme ‘Facing Light’ junto da população local uma década depois, o projecto de promoção e sensibilização, e o trabalho inestimável dos especialistas e voluntários” na associação.

“Após três anos de epidemia, e da subsequente crise económica, o índice de felicidade dos cidadãos de Macau diminuiu. A Associação para a Promoção da Saúde Mental da População de Macau espera mostrar aos cidadãos de Macau histórias reais de pessoas que trabalham arduamente em circunstâncias difíceis e conseguem alcançar resultados”, pode ler-se numa nota da FRC sobre o evento.

Entretanto, a FRC continua a exibir na sua galeria a mostra retrospectiva “Facing Light”, que aborda “os 10 anos de luta na promoção da saúde mental”, bem como o trabalho de bastidores em torno do filme “Facing Light”, em 2014.

Desta forma, a mostra reúne “80 fotos de vários tamanhos, incluindo destaques durante a rodagem do filme, detalhes dos serviços prestados por voluntários da comunidade nos últimos dez anos, e algumas fotos esquecidas da participação destes no importante trabalho da Associação perante as pessoas afectadas, as famílias, os amigos, e a sociedade em geral”.

Cinema para contar

O filme “Facing Light”, que voltou a ser exibido ontem na FRC, tem a duração de 48 minutos e apresenta “histórias realistas para reflectir sobre a discriminação e as dificuldades enfrentadas pelas pessoas com doenças mentais, tanto no contexto da comunidade, na vizinhança ou na escola, como no ambiente doméstico das relações entre família”.

Segundo a associação, citada na mesma nota, “o argumentista e realizador Yu Zhiyun conta a história do protagonista Ah Sen, que sofre de doença mental devido a circunstâncias adversas, mas tem um forte sentido de responsabilidade”.

Assim, no processo de recuperação, “ele trabalha arduamente para encontrar oportunidades de emprego”.

Este filme passou já por inúmeras escolas de Macau, foi também exibido em encontros com outras organizações associativas, servindo como “ponto de partida para a discussão deste problema e estigma social, com resultados muito interessantes e a capacidade de tocar e inspirar as audiências”, destaca a FRC.