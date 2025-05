Covid-19 | Registado caso colectivo em Seac Pai Van

Os Serviços de Saúde (SS) registaram na segunda-feira a ocorrência de um caso de infecção colectiva do novo tipo de coronavírus, que leva à covid-19. O caso ocorreu no Complexo de Serviços de Apoio ao Cidadão Sénior “Retribuição”, situado na Avenida de Vale das Borboletas, em Seac Pai Van, Coloane, onde três homens ficaram doentes.

Os sintomas começaram a surgir no domingo, nomeadamente ligados ao trato respiratório superior, como febre, tosse. As suspeitas confirmaram-se com resultados positivos no testes rápidos de antigénio para a covid-19. Segundo os SS, “as condições clínicas dos doentes são consideradas estáveis, não tendo sido registados casos graves ou outras complicações”.

Entretanto, os SS registaram outro caso de infecção colectiva de gripe em duas turmas da Escola dos Moradores de Macau, na Avenida do Nordeste, tendo sido infectados 16 alunos. Neste caso, os sintomas surgiram na sexta-feira, também ligados ao tracto respiratório superior, como febre, tosse, tendo alguns deles sido submetidos a tratamentos médicos. “As condições clínicas dos doentes são consideradas ligeiras, não foram registados casos graves e internamento”, destacam os SS.