Crime | Suspeita de burla telefónica em prisão preventiva

Uma mulher oriunda da Malásia ficou em prisão preventiva por suspeitas de auxiliar uma rede criminosa a realizar várias burlas telefónicas. A medida de coacção, aplicada pelo Juiz de Instrução Criminal, foi divulgada pelo Ministério Público (MP), através de um comunicado.

“Feita a averiguação preliminar, a arguida é suspeita de ter recebido remuneração para vir a Macau e ajudar um grupo de burlas a estabelecer uma base de operação no quarto dum hotel local”, foi comunicado. “Com recurso ao equipamento instalado no referido quarto, as chamadas telefónicas de burla eram disfarçadas com números aparentemente locais para dissimular a sua origem do exterior”, foi acrescentado.

De acordo com o MP, ao mesmo tempo que a mulher ajudava a esconder a origem das chamadas telefónicas, os restantes membros ligavam para potenciais vítimas, a fazerem-se passar por operadores de call centres de uma plataforma de pagamentos. A investigação preliminar coloca o montante perdido pelas vítimas num valor superior a 1,3 milhões de patacas.

A prisão preventiva foi aplicada à mulher por existirem indícios da prática de várias crimes de burla, associação criminosa e do crime de utilização de dispositivo informático para simular estação de serviços de telecomunicações móveis.

No comunicado, o MP deixou ainda uma alerta, indicando que os “cidadãos devem manter-se em alerta quando recebem chamadas telefónicas desconhecidas que lhes solicitam transferências ou pagamentos, ou o fornecimento de informações das suas contas bancárias”.