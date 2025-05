Banca | Actividade internacional com aumento no primeiro trimestre

A proporção da actividade internacional do sector bancário de Macau aumentou no primeiro trimestre do ano, de acordo com as estatísticas publicadas ontem pela Autoridade Monetária de Macau (AMCM).

Segundo os números disponibilizados, a quota das aplicações financeiras nos mercados internacionais do sector bancário de Macau cresceu de 83,3 por cento, em Dezembro do ano passado, para 83,7 por cento, no final de Março.

Ao mesmo tempo, as responsabilidades internacionais no passivo total do sistema bancário permaneceram em 80,9 por cento. No final de Março, a pataca ocupava uma quota de 0,8 por cento e 0,7 por cento, respectivamente, no total do activo e no total do passivo financeiro internacional.

O dólar de Hong Kong, o dólar dos Estados Unidos, renminbi e outras moedas estrangeiras representaram 31,9 por cento, 40,0 por cento, 22,4 por cento e 4,9 por cento do total do activo internacional e 41,3 por cento, 34,6 por cento, 19,0 por cento e 4,4 por cento do total da responsabilidade internacional.