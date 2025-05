A Grande América (III)

(continuação da edição de 15 de Maio)

E depois, disseram, demasiadas vezes, que a Europa está nas leis da história, mas quem conhece essas leis da história? E quem é que alguma vez impediu os homens, especialmente os grandes homens, de irem contra as leis da história? Estávamos em 1966. Sumantra Maitra tem razão quando lhes pergunta “o que é que vos aconteceu? para os exortar, com alguma ênfase, ao papel de um “país ocidental chave”.

A sua tese atravessa a geopolítica da periferia marítima da memória quarentona, actualizada para as crises actuais, como as tensões entre turcos, gregos e franceses, aliados atlânticos de facto alinhados com eles próprios. O que acontece se rebentar um conflito? A Itália poderia concentrar-se na criação de dispositivos locais em algumas áreas-chave, assumindo a tarefa de fornecer apoio logístico e estrutural.

Os italianos têm uma marinha bem estruturada. Este é um domínio em que poderiam dar um contributo considerável, tratando da formação e da segurança nas costas sul e norte. Trump e o Pentágono estão correctos, pois nós os Europeus fornecemos a logística, juntamente com os serviços secretos, a cibernética e tudo o que for útil. Mas são os italianos que põem as botas no terreno.

Uma ideia que rejeitaram quando o Trump 1.0 os convidou a recuperar a Líbia. Não se tratava de imitar o malogrado desembarque concebido pelo então Presidente do Conselho de Ministros Giovanni Giolitti (1903-1914) em Trípoli, em 1911, a faísca da I Guerra Mundial, o golpe para as comunidades do Norte de África e levantinas italianas de que hoje tanto precisam.

A questão era saber se deveriam admitir um forte grau de controlo turco sobre a Tripolitânia, depois o controlo russo sobre a Cirenaica, ou cuidar do seu próprio quintal. Recusaram. Um erro que deve servir de lição para o futuro. O estigma da nossa época é a consciência de que o homem pode acabar com o mundo. Um privilégio até agora reservado a Deus para os cristãos, que tem a última palavra sobre como e quando. Um segredo que se opõe até Cristo, pelo menos segundo Mateus de que “O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não.

Quanto àquele dia e àquela hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas só o Pai” (24,35-36). “Se o dono da casa soubesse a que horas da noite vem o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estai vós também preparados, porque o Filho do Homem virá à hora em que menos esperais” (24,43-44). Se este Evangelho se aplica, temos a certeza de que o ladrão está longe de casa, pois nunca antes o homem pensou no Fim.

Resta-nos esperar que a misteriosa “Katechon” da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a suposta força de contenção que prevalece sobre o caos, atrase o apocalipse e a vinda de Jesus. Se os filósofos e os teólogos discutem sobre o “Katechon” é porque vivemos o apocalipse como presente, não como futuro. Imersos no caos, desfigurados pelo anomos iníquo que o Senhor esmagará “com o sopro da sua boca” (2,8).

Será um sinal dos tempos que a Igreja Católica, durante séculos empenhada em infligir-nos “memento mori”, tenha suavizado essa ladainha depois de Hiroshima? Talvez receie perder o monopólio do mistério último, secularizado em conversa de café. Não entremos na diatribe apaixonada de quem, o quê, como é o “Katechon”. Hermenêutica inatingível. O que importa é observar como a percepção de viver dentro do apocalipse, a morte viva, exacerba o desespero do caos que nos paralisa. Ilude-nos a pensar que podemos escapar aos constrangimentos da política, ao modo da razão, à arte do simpósio. Uma tentação que gera terríveis simplificadores de todo o género.

Produtores de anomia que pretendem executar com o sopro da sua boca. Trump é o poder que abranda ou acelera a crise americana? Uma pergunta muito europeia. Para um americano, a questão não se coloca. Aqueles que estão convencidos de que pertencem, por graça de mandato divino, à entidade suprema benevolente, super ordenada ao resto dos humanos, tendem a imaginar a sua trajectória como uma sequência de ciclos em constante evolução ascendente. Desenhando círculos sem fim, apenas inícios. Nas fases mais baixas, o americano crente empurra para o topo porque o melhor ainda está para vir.