“Flashmobs” este fim-de-semana nos bairros comunitários

Decorre este fim-de-semana a iniciativa “Cultura à Sua Porta”, com a realização de 16 “flashmobs” em 12 bairros comunitários locais, um evento com organização do Instituto Cultural (IC).

Segundo uma nota do IC, as “flashmobs” têm cinco temas, nomeadamente teatro, ópera cantonense, artes marciais, cinema e leitura, pretendendo-se “levar ricos recursos culturais aos bairros comunitários, nutrindo os residentes culturalmente na sua vida quotidiana e reforçando a sua sensação de felicidade”.

Na área do teatro, com o tema “Teatro em Mais Locais”, apresenta-se “Uma Viagem Mágica aos Palcos”, em que se pretende que o público explore “diferentes espaços de actuação, como o anfiteatro grego antigo, o tradicional teatro de bambu de Macau e teatros modernos, através do formato de teatro interactivo”.

Com o tema “Ópera Cantonense em Mais Locais” pretende-se que “os residentes experimentarem esta preciosa arte do património cultural intangível”, enquanto que com “Artes Marcias em Mais Locais”, se apresenta os “movimentos clássicos de Wing Chun no local, onde os residentes poderão também experimentar os movimentos básicos sob a orientação de instrutores e compreender os conceitos da cultura das artes marciais chinesas”.

Cinema e leitura

Já com “Cinema em Mais Locais”, a “flashmob” irá “transformar a comunidade numa sala de cinema ao ar livre, onde o público poderá apreciar o documentário sobre o sector da exibição cinematográfica de Macau ‘Interpretação das Imagens’, conhecer a história centenária da indústria e o desenvolvimento do cinema”.

Por sua vez, através do tema “Ler em Mais Locais”, realiza-se a actividade “Trocar um Livro por Outro”, que também faz parte do “Mês de Leitura Conjunta em Toda a Cidade de Macau 2025”. Os residentes poderão levar livros que cumpram as regras no local, seleccionando os seus preferidos e trocando-os por um número igual ao dos seus próprios livros, realizando a circulação e a partilha dos recursos de leitura nos bairros comunitários.

A actividade “Cultura à Sua Porta” realiza-se em vários períodos da manhã e tarde amanhã e domingo, em bairros comunitários ou locais como o Centro de Actividades de S. Lourenço – Terraço Ajardinado, Parque Central da Taipa, Zona de Lazer da Rua Quatro do Bairro Iao Hon, Zona de Lazer da Praça das Orquídeas, Terraço do Edifício Ip Heng de Seac Pai Van, Jardim de Lou Lim Ioc – Corredor dos Cem Passos, Zona de Lazer da Rotunda de Carlos da Maia, Zona de Lazer da Praceta de Venceslau de Morais, Parque Urbano da Areia Preta, Zona de Lazer contígua ao Edif. Wang Hoi e Wang Kin, Zona de Lazer do Bairro Social de Tamagnini Barbosa e Zona de Lazer de Edf. Lok Yeong Fa Yuen.