Fórum Boao | Pequim pede aos países asiáticos que se oponham ao proteccionismo

O vice-primeiro-ministro chinês, Ding Xuexiang, pediu ontem “oposição resoluta ao proteccionismo”, no fórum dedicado à cooperação económica na região Ásia – Pacífico.

“A Ásia tornou-se a região mais dinâmica do mundo em termos de desenvolvimento e potencial de crescimento”, afirmou Ding Xuexiang, vice-primeiro-ministro chinês, na sua intervenção no evento, que contou com a participação do ministro dos Negócios Estrangeiros português, Paulo Rangel.

“A Ásia abriu activamente as suas portas e tomou a iniciativa de se integrar no mundo”, lembrou o responsável chinês, num período de crescentes fricções comerciais entes os Estados Unidos e o resto do mundo.

Ding Xuexiang afirmou que a região deve “trabalhar em conjunto para proteger o comércio livre, aderir ao regionalismo aberto e opor-se resolutamente ao proteccionismo comercial e de investimento”. Apelou à “resolução das diferenças e dos diferendos através do diálogo e da consulta” e defendeu a “abertura, a cooperação e a globalização económica” como “escolhas inevitáveis” para a região.

O vice-primeiro-ministro afirmou que o desempenho económico da China “permanece estável” e que “as taxas de crescimento da indústria, do consumo, do investimento e de outros indicadores nos primeiros dois meses deste ano foram superiores às registadas em todo o ano passado”.

Ding afirmou que as autoridades “vão implementar políticas macroeconómicas mais pró-activas” e “expandir a procura interna em todas as frentes”, numa altura em que o fraco consumo interno suscita pressões deflacionárias na segunda maior economia do mundo.

O dirigente acrescentou que o Governo chinês vai “promover de forma mais vigorosa o desenvolvimento saudável dos mercados imobiliário e bolsista”. O fórum, que decorre até sexta-feira sob o tema “A Ásia num Mundo em Mudança: Rumo a um Futuro Partilhado”, sublinhou a resiliência da região num ambiente global marcado por tensões geopolíticas.