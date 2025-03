TikTok | Pequim rejeita oferta de Trump de reduzir taxas

A China recusou ontem a oferta do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de conceder um alívio das taxas alfandegárias em troca de um acordo sobre a venda da aplicação de partilha de vídeos TikTok.

“Sobre a questão do TikTok, a China expressou a sua posição em várias ocasiões. A posição da China contra a imposição de taxas alfandegárias adicionais também é consistente e clara”, disse o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Guo Jiakun.

Donald Trump disse na quarta-feira que está preparado para reduzir algumas das taxas sobre as importações oriundas da China se a dona do TikTok, a chinesa ByteDance, concordar em alienar as suas operações nos EUA.

“A China vai ter de desempenhar um papel na venda da aplicação, possivelmente vai ter de a aprovar e, se o fizer, talvez lhe conceda uma pequena redução das taxas alfandegárias”, disse o Presidente dos EUA, a partir da Casa Branca. A 20 de Janeiro, assim que tomou posse, Trump deu à ByteDance 75 dias para vender as suas operações nos EUA, ou seja, até 5 de Abril.

No final deste prazo, se não o fizer, a plataforma deverá ser proibida nos Estados Unidos, onde tem 170 milhões de utilizadores, nos termos de uma lei aprovada no ano passado em nome da protecção da segurança nacional.