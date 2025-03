Rota das Letras | Lusofonia e literatura em destaque este fim-de-semana

Chega ao fim este fim-de-semana o festival literário Rota das Letras, mas isso não significa uma diminuição dos eventos. O universo literário e a lusofonia vão estar em destaque nos próximos dias. Hoje, acontece a apresentação do livro “Desconseguiram Angola”, de António Costa e Silva, mas haverá mais apresentações de obras e ainda uma sessão virada para o livro infantil com a editora local Mandarina

Está a chegar ao fim mais uma edição do festival literário Rota das Letras que, este ano, trouxe para o programa reflexões sobre a lusofonia e o processo de descolonização portuguesa. Mas no tocante à lusofonia, sobretudo na vertente literária, esta estará em destaque nos vários eventos do cartaz dos próximos dias.

Hoje, precisamente, decorre a apresentação do romance “Desconseguiram Angola”, da autoria de António Costa e Silva, antigo ministro da Economia e do Mar em Portugal. A sessão decorre no Antigo Matadouro Municipal, na Barra, a “casa” do Rota das Letras este ano, a partir das 18h30.

“Desconseguiram Angola” é um romance que faz “a descida aos horrores da guerra” e que, numa primeira fase, foi para as bancas assinado com um pseudónimo, mas António Costa e Silva acabou por assumir mais tarde a sua autoria. Com a chancela da Guerra e Paz, trata-se de uma obra que tem “vários livros”, com histórias como “o regresso imaginado à infância, o da vida e das histórias de Luanda, o dos rios ancestrais de África e o da guerra”. Existe, portanto, “um cruzamento de caminhos sob o cenário da guerra, a mais longa da história de Angola, que marcou o país, as pessoas, as palavras”, descreve a sinopse da obra.

Também no Antigo Matadouro Municipal, na Barra, mas numa outra sala, à mesma hora, o Rota das Letras acolhe a sessão de diálogo “Literatura e Clima – Histórias que Mudam a Sociedade”, com a presença de Jane Lee. Trata-se de uma sessão em inglês.

No mesmo local, mas a partir das 19h30, o mundo da lusofonia faz-se novamente sentir com a palestra “Literatura Lusófona – Um novo mundo, meio século depois das independências”, novamente com o contributo de António Costa e Silva e da escritora portuguesa Djaimilia Pereira de Almeida. Esta é autora de vários livros, como “Três Histórias de Esquecimento” e “Esse Cabelo” e “Toda a Ferida é uma Beleza”, este último vencedor do Grande Prémio de Romance e Novela APE/DGLAB 2024. Os seus livros e ensaios receberam vários prémios, incluindo o Prémio Oceanos, e estão traduzidos em dez línguas. Em 2023, Djaimilia recebeu o Prémio FLUL Alumni, atribuído pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde se doutorou. Este ano recebeu o Prémio Vergílio Ferreira, atribuído pela Universidade de Évora, pelo conjunto da sua obra literária. Ensinou na New York University e é ainda cronista em vários jornais. Nasceu em Luanda.

Também a partir das 19h30, decorre outra sessão de apresentação de livros com Marina Pacheco, intitulada “Living, Loving, Longing Lisbon – Contos de uma Grande Cidade”. Essencialmente esta obra revela histórias da capital portuguesa, reunindo pequenos contos com base em relatos de moradores e visitantes da cidade, bem como de pessoas que simplesmente se apaixonaram por Lisboa e pela sua essência.

Outras vozes

O cartaz prossegue na tarde de amanhã com a palestra “Fronteiras Entrelaçadas – Eu e Nos na Escrita da Ficção Feminina”, que decorre a partir das 15h também no Antigo Matadouro Municipal. Trata-se de uma sessão em chinês com os autores Kwok Yim Mei e Chen Xiaoyang, com tradução em simultâneo para inglês.

Numa outra sala, muda-se de idioma e de tema: é a vez de se falar da “Cozinha Portuguesa dos Descobrimentos”, com Anabela Leal de Barros, autora ligada ao Oriente e professora da Universidade do Minho.

Além da dedicação ao estudo da poesia barroca portuguesa com base na tradição manuscrita, Anabela Leal de Barros tem desenvolvido estudos sobre os códices de épocas e âmbitos diversos, incluindo os da História da Alimentação, História da Medicina, História da Economia e, em particular, da Historiografia Linguística e da Linguística Missionária.

A temática da gastronomia prossegue, a partir das 16h, com a apresentação de “A China em Sete Banquetes – Uma Viagem Aromática por 5,000 Anos de Património Gastronómico Chinês”, uma obra de Thomas Dubois.

Falar de Pessoa

Também amanhã, a partir das 16h, é a vez de se falar de Fernando Pessoa, um dos grandes poetas portugueses, com a sessão “‘Estou Vazio’. Os heterónimos de Pessoa e a tradução poética”, com a presença de Yang Zi.

A partir das 17h, acontece outra apresentação de livro, também no Antigo Matadouro Municipal, com a sessão “Lin-Tchi-Fá. A Flor de Lótus traduzida para Chinês e Inglês 100 anos após a primeira edição”, com Lian Zimo e Ian Watts.

O universo da cultura chinesa clássica será tema da sessão que arranca às 18h, com a presença de Carlos Morais José, director do HM, e Zerbo Freire, tradutor. Nesta palestra fala-se de “O Peso do Outono no Coração, de Li Qingzhao”, bem como da edição 9 da revista Via do Meio, com o tema dos “simbolismos chineses”.

A noite de sábado encerra com música e poesia: a partir das 20h30, decorre no Teatro D. Pedro V o espectáculo com o grupo Lisbon Poetry Orchestra, “O Mito da Escrita, seguido de ‘Os Surrealistas'”. “Os Surrealistas” não é mais do que um livro-cd dedicado “a um grupo de artistas e poetas que, num Portugal cinzento, percebeu a urgência da liberdade”, ou seja, os fundadores e seguidores do Surrealismo português.

Por sua vez, os Lisbon Poetry Orchestra apresentam-se como “um colectivo multidisciplinar formado por músicos e poetas que convidam outros artistas para celebrar e interpretar a poesia numa viagem única à descoberta e reinvenção da palavra dita”.

Passeios e palavras

Domingo amanhece com o Rota das Letras e o passeio guiado com o autor Jason Wordie. Trata-se de uma actividade que percorre os lugares antigos de Macau constantes no livro do autor “Macao, People and Places, Past and Present”, localizados na zona da Barra. O passeio começa às 11h e funciona mediante inscrições prévias.

Às 15h, no Antigo Matadouro Municipal, é a vez do autor e jornalista Paul French apresentar duas novas obras, uma delas sobre Macau: “Destination Macao”, uma obra com várias histórias e relatos sobre a antiga Macau. Porém, a sessão destina-se também a falar do livro que conta a história de Wallis Simpson em Xangai, antes de ser Duquesa de Windsor, com a obra “Her Lotus Year”.

Mas a tarde de domingo do Rota das Letras dedica-se também à literatura infantil. Igualmente a partir das 15h, no mesmo local, acontece a palestra “As Chaves da Fantasia – Um Debate sobre a Escrita da Literatura Infantil”, com os convidados Chen Shige e Lydia Ieong.

Segue-se a sessão de ilustração e escrita de contos ao vivo com Catarina Mesquita, fundadora da editora de livros infantis Mandarina, o cartoonista Rodrigo de Matos e Lydia Ieong. Este evento começa às 16h no Antigo Matadouro Municipal. A partir das 16h30 acontece mais uma apresentação de livro, “O Naufrágio de Lisbon Maru”, de Tony Banham.

Por sua vez, a partir das 17h30 decorre a palestra “2025 – O Ano de Todas as Mudanças”, novamente com o autor António Costa Silva, o académico e analista político Sonny Lo e Michael Share. O grupo Lisbon Poetry Orchestra volta a participar na sessão “Poesia e Música. Uma Ligação que Perdura Através dos Tempos”, ao lado de Xana, Peace Wong e Anthony Tao.

O festival muda-se de armas e bagagens, no final de um dia de domingo preenchido, para o Artyzen Grand Lapa, para o jantar “Uma Festança de Histórias – Sete Pratos, Sete Tradições”, que decorre mediante inscrição prévia.