Burla | PJ recebe denúncias sobre empresa de design de jóias

A Polícia Judiciária (PJ) recebeu um total de nove denúncias de residentes que dizem ter entregue uma quantia em dinheiro como depósito para alianças de casamento a uma empresa de design, mas nunca chegaram a receber as jóias.

Segundo o canal chinês da Rádio Macau, a alegada burla já levou a perdas totais de 120 mil patacas, sendo que cada pessoa terá perdido montantes entre 7,5 mil e 20 mil patacas. A PJ explicou que as encomendas foram feitas junto da banca da empresa disponível numa exposição, entre o ano passado e o início deste ano. O caso foi divulgado pela imprensa de Hong Kong. Descobriu-se, nesse contexto, que a empresa de design em causa se chamava “Mary 5ive”, e encerrou portas, tendo as alegadas vítimas de Macau sido confrontadas com um esquema de burla.

Ontem, os dirigentes da Alfândega de Hong Kong revelaram ter detido um director desta empresa por aceitar pagamentos de forma indevida pela venda de produtos. Já foram acolhidas 57 queixas contra esta empresa, com todos os queixosos a apresentarem a mesma versão de terem pago o depósito e nunca terem recebido o produto encomendado, ou obtido qualquer reembolso.

Segundo a resposta do Conselho de Consumidores às questões colocadas pelo canal chinês da Rádio Macau, registaram-se 16 queixas na RAEM.