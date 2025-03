Artes Visuais | Nanjing acolhe Bienal de Macau e Hong Kong

Decorre até ao dia 1 de Abril a edição da “Bienal de Artes Visuais de Hong Kong e Macau 2024”, no Museu de Arte da Universidade de Artes de Nanjing, mostrando-se “a paisagem e espírito cultural urbano e contemporâneo das duas cidades”.

O evento conta com organização de várias entidades públicas de Macau, Hong Kong e da própria China, nomeadamente o Instituto Cultural (IC) da RAEM. Segundo uma nota do IC, a Bienal tem como tema “Integração e Diálogo”, abrangendo disciplinas como artes visuais, património cultural intangível e design, inovação tecnológica ou ainda design para fins sociais. A ideia é “criar uma plataforma de diálogo cultural entre Hong Kong, Macau e as cidades do Interior da China”.

No caso de Macau, o tema patente na bienal é “Não Macau, Mas Chama-se Macau”, contando com a presença de diversos artistas locais, como Cai Guo Jie , Ieong Wan Si, Im Fong, Lam Im Peng, Lo Hio Ieng, Lou Kam Ieng, Ng Sang Kei, Ricardo Filipe dos Santos Meireles, Sit Ka Kit e Xie Yun.

Os criadores apresentam trabalhos de pintura, fotografia, vídeo ou multimédia, entre outros. “Os dez artistas apresentam um total de 30 peças e/ ou conjuntos de obras de arte contemporâneas, reflectindo as impressões pessoais de cada artista sobre Macau e os seus laços emocionais profundos pela cidade”.

Desde 2008, que se realiza a “Bienal de Artes Visuais de Hong Kong e Macau”, sendo este evento considerado “um importante elo de ligação entre artistas do Interior da China, de Hong Kong e de Macau”, tratando-se também, segundo o IC, “um importante evento de intercâmbio cultural”.

Esta edição, depois de ter passado por Hangzhou, está programada para passar por Nanjing, Guangzhou, Shenzhen e Pequim. A primeira apresentação foi realizada com sucesso em Hangzhou, entre Outubro e Novembro do ano passado, tendo atraído mais de 30 mil visitantes. A inauguração da mostra decorreu esta quarta-feira.