“Para Além do Olhar”, de Frank Lei, apresentado hoje na FRC

A Fundação Rui Cunha (FRC) e o Clube do Livro Fotográfico de Macau acolhem hoje, a partir das 18h30, a apresentação do livro “Beyond the Gaze”, uma obra póstuma do fotógrafo Frank Lei que foi uma referência na prática e no ensino da fotografia no território.

A apresentação será conduzida por Francisco Ricarte, um dos fundadores da Associação Halftone e impulsionador do Clube do Livro Fotográfico – Photobook Club Macau –, contando com a presença de Jane Lei, irmã do homenageado Frank Lei, e de Alan Ieong, editor da obra. Segundo uma nota da FRC, “a conversa entre amigos pretende lembrar o trabalho do autor e destacar a sensibilidade visual deste para a composição fotográfica, percorrendo as imagens que marcaram o seu tempo e testemunharam este lugar”.

“Beyond the Gaze” resume a visão de Frank Lei sobre Macau, uma cidade que tanto estimava. “Frank Lei viveu numa época de grandes mudanças sociais, económicas e urbanas em Macau, realizadas não só através de um processo de expansão – extensos aterros –, mas também através da demolição de assentamentos urbanos informais existentes, ou de edifícios antigos, que moldavam a cidade tradicional e o seu modo de vida”, recordou Francisco Ricarte, citado na mesma nota.

Frank Lei “foi capaz de retratar estas transformações com um profundo sentimento de pertença, de humanidade, mas também de perda”, acrescentou.

Um registo documental

A fotografia de Frank Lei foi muito além de um registo documental das mudanças físicas de um lugar. “A sensibilidade visual de Frank para a composição, escala e equilíbrio de luz e sombra (por vezes transmitindo sombras profundas e dramáticas), para retratar Macau como uma terra de mudança perpétua (…), permite-nos compreender melhor esta cidade e a sua identidade humana. Na fotografia de Frank, o espaço é sempre transmitido por uma escala humana, o que realça o seu significado e papel”, explica ainda Francisco Ricarte.

Frank Lei nasceu em Pequim em 1962, mas veio viver para Macau ainda muito jovem. Após concluir os seus estudos académicos em Cinema e Vídeo na Universidade de Paris III, e em Fotografia na ENSAD de Paris, voltou para Macau onde se estabeleceu. A sua actividade profissional passou pelo “Macau Daily News”, foi curador do Albergue e mais tarde curador do Armazém do Boi, publicou vários livros de fotografia, realizou exposições individuais em Macau e França, e conquistou importantes prémios fotográficos. Frank Lei faleceu em 2022, após um longo período de doença.