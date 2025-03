COD | “House of Dancing Water” regressa em Maio com aposta na inovação

É oficial: depois de um longo interregno, o espectáculo “House of Dancing Water” volta a realizar-se no City of Dreams, desta vez com uma nova roupagem e aposta na tecnologia. Os bilhetes começam a vender-se na próxima segunda-feira

O espectáculo “House of Dancing Water”, que durante anos se realizou em Macau, está de volta para novas sessões em Maio, no City of Dreams (COD) naquele que promete ser um “espectáculo aquático único” e “uma experiência artística de cortar a respiração”. Os bilhetes estarão à venda a partir de segunda-feira.

Segundo um comunicado do COD, o novo espectáculo tem como premissa “onde a água dança, as lendas ganham vida”, apresentando “excelentes acrobatas no ar, uma história cativante e tecnologia de ponta”, bem como “um novo cenário deslumbrante, pronto a incendiar a imaginação do público”.

A nova versão do espectáculo foi concebida e dirigida por Giuliano Peparini, director artístico dos Peparini Studios, sendo produzida pela “Our Legacy Creations”. Com Giuliano Peparini, o espectáculo “mantém a sua essência ao mesmo tempo que é re-imaginada com uma forma narrativa que se alinha com os contextos artísticos contemporâneos”.

Esta nova versão apresenta “um cenário rico e efeitos de palco de vanguarda”, tendo “um maior impacto visual e imersão, proporcionando ao público uma experiência extraordinária”.

A ideia é que, com o novo “House of Dancing Water”, o elenco de bailarinos e acrobatas “interaja com o público a partir da zona dos assentos antes do início do espectáculo, criando-se uma experiência personalizada”. Assim, “o público ficará emocionado com uma mistura perfeita de dinâmicas coreografias de dança e acrobacias aquáticas ousadas feitas por uma equipa de quase 300 talentosos membros do elenco”, oriundos de mais de 30 países.

Altas expectativas

Citado por uma nota do COD, Lawrence Ho, presidente e director-executivo da Melco Resorts and Entertainment, disse que a ideia da concessionária é disponibilizar ao público “projectos de entretenimento distintos que contribuem para o desenvolvimento de um turismo novo e de alta qualidade em Macau”. No caso do regresso do “House of Dancing Water”, é algo “emocionante” e uma “experiência de entretenimento única e extraordinária”.

O “House of Dancing Water” é uma produção que já conta com mais de quatro mil apresentações desde que estreou, em Setembro de 2010, “atraindo um número incontável de público de todo o mundo e recebendo críticas entusiasmantes”.

Este espectáculo promete trazer “inovação teatral pioneira”, com “efeitos visuais deslumbrantes”, com uma história que gira “em torno de um enredo romântico e evocando emoções profundas”.

No tocante à tecnologia, o público local pode esperar “sistemas de água avançados, elevadores hidráulicos, iluminação de precisão e lasers, juntamente com tecnologia de projeção sofisticada para garantir uma experiência visual sem paralelo”.

O “House of Dancing Water” esteve suspenso durante cerca de cinco anos devido à pandemia, pelo que este regresso se faz com grande expectativa. Ainda no que diz respeito aos detalhes, o novo espectáculo decorre em uma piscina com 19 milhões de litros de água que teve um custo aproximado de 250 milhões de dólares americanos, sendo que o anfiteatro do COD tem capacidade para dois mil lugares.