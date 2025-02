Veneza | Bienal de Arquitectura quer propor soluções inclusivas para urgência climática

O curador da Bienal de Arquitectura de Veneza, Carlo Ratti, defendeu esta terça-feira a necessidade urgente de se passar da fase de mitigação para a de adaptação às alterações climáticas e crescente população mundial, através soluções multidisciplinares e inclusivas.

O arquitecto falava numa conferência de imprensa conjunta com o presidente da Bienal de Veneza, Pietrangelo Buttafuoco, para apresentar o evento que nesta edição contará com 66 participações nacionais nos pavilhões históricos dos Jardins, Arsenal e no centro da cidade de Veneza.

Nesta edição, que decorrerá entre 10 de Maio – dia da inauguração e anúncio dos prémios – e 23 de Novembro, quatro países irão estrear-se: Azerbaijão, Omã, Qatar e Togo.

“Como vai ser o clima dentro de cem anos? Como vai evoluir a população?”, foram as questões lançadas pelo curador na sua intervenção, sublinhando que a direcção destes dois factores “será determinante para o futuro da arquitectura”.

“’Intelligens’. Natural. Artificial. Colectivo” foi o tema escolhido para o evento, que a cada dois anos concentra propostas da arquitectura contemporânea de todo o mundo, e que contará com o projecto “Paraíso, Hoje.”, dos curadores Paula Melâneo, Pedro Bandeira e Luca Martinucci, e dos curadores-adjuntos Catarina Raposo e Nuno Cera na representação oficial de Portugal.

Recordando que a arquitectura sempre foi uma resposta ao ambiente hostil para as necessidades de sobrevivência humana, Carlo Ratti disse que o clima tem vindo a tornar-se cada vez menos tolerante, dando como exemplo os incêndios de Los Angeles, nos Estados Unidos, as inundações em Valência, em Espanha, e as secas da Sicília, em Itália.

“Durante décadas, a resposta da arquitetura à crise climática centrou-se na mitigação – na concepção para reduzir o nosso impacto no clima. Mas essa abordagem já não é suficiente. Chegou o momento de a arquitectura abraçar a adaptação: repensar a forma como projetamos para um mundo alterado”, apelou o curador.