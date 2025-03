Governo lança novo alerta sobre covid-19

Os Serviços de Saúde de Macau (SS) indicam uma diminuição dos casos de gripe, com a situação actual “abaixo do nível de alerta”. Porém, no caso das infecções covid-19, “o vírus SARS-Cov-2 está a tornar-se activo”, pelo que se faz um apelo à vacinação, sobretudo para doentes crónicos e idosos. Os SS adiantam, no entanto, que ainda não se registou qualquer morte causada por covid-19 desde o início do ano.

Segundo uma nota ontem divulgada, que cita dados laboratoriais da nona semana do ano, ou seja, do final de Fevereiro, “a taxa de positividade de detecção da covid-19 foi de 13,7 por cento”, sendo que este valor “representa um aumento significativo face à semana anterior, de 3.8 por cento”.

Em termos gerais, os SS acreditam que “a actividade gripal irá manter-se activa nas próximas semanas”, chamando-se a atenção, porém, para uma certa estabilidade. O número de doentes atendidos no serviço de urgência na nona semana de 2025, ou seja, fins de Fevereiro, “diminuiu em relação à semana anterior”, tendo sido atendida uma média diária de 1.190 pessoas, 282 delas crianças.

Verifica-se, assim, que “a tendência de descida da taxa de positividade de detecção do vírus influenza, passando de 10.5 por cento na oitava semana do ano (abaixo do nível de alerta de 13,1 por cento), para cinco por cento na nona semana”.

Subida na média diária

Porém, os SS alertam que não é ainda tempo para afastar as atenções em relação à gripe, pois verifica-se “uma média de cerca de 83 pessoas [doentes], por dia, o que representa uma subida em comparação com dados anteriores”. Dessas 83 pessoas, 31 são adultos e 52 crianças. Assim, os SS entendem que “a propagação do vírus do tracto respiratório em Macau ainda está activa”.

No tocante a casos colectivos de gripe, desde Janeiro que ocorreram 46 no território, bem como 25 casos causados pelo vírus influenza A e cinco pelo vírus influenza B.