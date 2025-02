Cinemateca | Primeiro festival de cinema indiano marca início de Março

A Cinemateca Paixão acolhe nos dias 1 e 2 de Março o primeiro festival de cinema indiano de Macau. O cartaz, promovido pelo Consulado-geral da Índia em Hong Kong e Macau, traz títulos como “Dangal”, com a grande estrela do cinema indiano Aamir Khan, “Hellaro”, e “Zindagi Na Milegi Dobara” e “RRR”

Os amantes do cinema de Bollywood, pautado por histórias românticas, com aventura e muita dança, vão ter dois dias para ver alguns filmes desta indústria, protagonizados por grandes estrelas do cinema indiano.

Numa iniciativa inédita no território, o primeiro festival de cinema indiano acontece na Cinemateca Paixão no fim-de-semana de 1 e 2 de Março, com organização do Consulado-geral da Índia em Hong Kong e Macau e apoio da Associação da Cultura Indiana em Macau, presidida por Victor Kumar.

O festival arranca com o filme “Dangal”, protagonizado por Aamir Khan, que será exibido entre as 10h e as 13h de 1 de Março. O filme mistura desporto e acção, contando a história do antigo lutador de wrestling Mahavir Singh Phogat, que passa os ensinamentos desse desporto às suas filhas, Babita e Geeta. As jovens venceram os Jogos da Commonwealthy de 2010, tornando-se duas lutadores bastante conhecidas em toda a Índia, ganhando, respectivamente, as medalhas de prata e ouro nesta modalidade. “Dangal” estreou em 2016.

Também no dia 1 de Março será exibido, entre as 15h e as 17h, “Hellaro”, uma “história que conta a jornada de uma mulher para a liberdade através da dança”, descreve a organização. Datado de 2019, o filme retrata a história de uma mulher que se tenta superar a si mesma, enfrentando os mais diversos desafios para conseguir aquilo que deseja.

O segundo dia

O festival de cinema indiano continua no dia 2 de Março, desta vez com a exibição de “Zindagi Na Milegi Dobara”, um filme centrado na história de três amigos de infância que fazem uma viagem de três semanas em Espanha. O passeio acaba por mudar as percepções e ideias que tinham da vida até à data, ganhando novas ideias sobre amizade e amor. A exibição do filme decorre entre as 10h30 e as 13h.

O festival é encerrado com “RRR – Revolta, Rebelião e Revolução”, exibido das 14h30 às 18h no mesmo dia. Este filme ficou conhecido pelo prémio de Melhor Banda Sonora atribuído nos Óscares com “Naatu Naatu”, levando a Índia a ganhar um prémio desta categoria pela primeira vez. A canção acabou por se tornar viral nas redes sociais.

O filme, de 2022, centra-se na história de um guerreiro corajoso que embarca numa missão perigosa onde encontra um polícia que serve o exército britânico. A película é, assim, uma saga épica passada na Índia do período anterior à independência do Reino Unido.