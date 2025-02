Cinema | Seleccionados 13 documentários e curtas em concurso

O Instituto Cultural (IC) escolheu 13 projectos de documentário e curta-metragem, nos géneros ficção e animação, para a terceira fase do programa “Macau – O Poder da Imagem 2024”, um concurso que visa apoiar financeiramente jovens realizadores locais.

Dos 13 trabalhos seleccionados, cinco são documentários, seis são curtas-metragens de ficção e duas de animação. Os apoios atribuídos pelo IC rondam 1,4 milhões de patacas que servem para cobrir custos de produção e apoio técnico, “com vista a ajudar a transformar os 13 trabalhos acima referidos em obras cinematográficas, as quais serão estreadas após a sua conclusão”.

Para esta edição do concurso foram submetidas 44 candidaturas, que teve duas rondas de avaliação com um júri composto pelo curador do festival de cinema de Singapura Jeremy Chua, o realizador do Interior da China Huang Ji e o realizador de Hong Kong Cheuk Cheung.

O programa “Macau – O Poder da Imagem” teve a primeira edição em 2007, tendo contribuído “para a formação de novos talentos cinematográficos, a fim de promover a criação cinematográfica local e de elevar a qualidade da mesma”, aponta o IC.