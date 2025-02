Táxis | Número de infracções triplicou em Janeiro

Os dados mais recentes do Corpo de Polícia de Segurança Pública apresentam uma redução da mortalidade rodoviária, com a ocorrência de zero casos em Janeiro, ao contrário das infracções dos taxistas que triplicaram face aos números de Janeiro de 2024

No mês de Janeiro, as infracções cometidas por taxistas triplicaram para 187 ocorrências, face ao período homólogo, de acordo com os dados mais recentes publicados pelo Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP).

Em Janeiro de 2024, os taxistas tinham cometido 61 infracções. No entanto, no mês passado as infracções subiram para 187, um aumento de 206,56 por cento. A principal infracção cometida pelos taxistas em Janeiro deste ano deveu-se à falta de respeito pela ordem de chegada nas praças de táxis. O facto de ultrapassarem outros colegas que estavam nas praças há mais tempo levou a um total de 126 infracções, uma subida significativa, dado quem em Janeiro do ano passado só tinham sido registadas quatro infracções do género.

Ao longo do primeiro mês deste ano, as autoridades identificaram ainda outras infracções, como seis casos de cobrança abusiva do preço, um aumento de quatro casos face ao período homólogo, 32 situações de recusa de transporte, um crescimento de dois casos, e ainda nove casos de “evidente desvio de percurso”, um número de ocorrências igual ao de Janeiro do ano passado.

Como resultado do maior número de infracções, aumentou o número de casos comunicados à Direcção de Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT), que subiu para 44, quando em Janeiro de 2024 tinha sido de 24.

Menos multas

Apesar de haver mais infracções a envolver taxistas, em termos gerais verificaram-se menos infracções no trânsito em Janeiro com um total de 60.415 infracções. Em Janeiro do ano passado, o número foi de 66.071 infracções, o que representa que em Janeiro de 2025 se registou uma diminuição de 8,56 por cento.

Com menos infracções, diminuiu o montante encaixado pelas autoridades com multas. Em Janeiro deste ano, o valor arrecadado foi de 16,11 milhões de patacas, uma redução de 6,68 por cento face aos 17,27 milhões de patacas registados em Janeiro de 2024.

Uma tendência positiva foi também registada ao nível dos sinistros nas estradas locais. Os acidentes de viação caíram de 1.351 ocorrências para 1.345 acidentes. Em nenhum dos acidentes houve vítimas mortais, o que contrasta com Janeiro do ano passado, quando uma mulher perdeu a vida nas estradas locais. Também se registaram menos feridos nos acidentes locais, com uma redução de 3,44 por cento de 465 feridos para 449 feridos.

No entanto, num aspecto negativo, o número de acidentes com peões cresceu 91,67 por cento, de 36 acidentes para 69 acidentes. Ao mesmo tempo, o número de infracções cometidas por peões ao atravessar as estradas teve uma redução de 67,68 por cento, de 1751 ocorrências para 566 ocorrências.