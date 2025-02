Restauração | Pedidos incentivos financeiros estendidos a turistas

A União das Associações dos Proprietários de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau considera que o Governo deve lançar sorteios e lançar vales de desconto para levar os turistas a consumir nos bairros comunitários.

Segundo o jornal Ou Mun, o presidente da associação, Fong Kin Fu, recordou que tanto o Interior como outros países lançaram incentivos semelhantes de forma a promover um maior consumo entre os turistas, pelo que pediu que se siga o exemplo.

Quanto ao novo Grande Prémio do Consumo, que começa em Março, o responsável revelou que alguns comerciantes já se inscreveram no programa e estão dispostos a participar em mais promoções. No entanto, nesta fase os diferentes estabelecimentos ainda estão a aguardar as indicações sobre os moldes em que vai decorrer a iniciativa.

Olhando para o futuro, Fong Kin Fu defende que o Governo deve reforçar os apoios à economia dos bairros comunitários e ao consumo dos residentes, podendo subsidiar os preços para que a confiança de consumo seja melhorada. Ao mesmo tempo, o responsável destacou que os comerciantes também precisam de melhorar a qualidade de serviços e coordenar a oferta com as políticas do Governo.